GIUSEPPE RIZZI (FERMERCI) ALLO “SHIPPING, TRANSPORT & LOGISTIC FORUM”: “IL TRASPORTO MERCI ITALIANO, LA CENERENTOLA DELLA LOGISTICA”

Giuseppe Rizzi, Direttore Generale Fermerci

“Il trasporto merci in Italia sta attraversando un momento particolarmente difficile e si trova a essere la vera e propria Cenerentola della logistica”. Con queste parole, Giuseppe Rizzi, Direttore Generale di Fermerci, ha commentato lo stato attuale del settore nel corso della sua partecipazione alla III edizione dello “Shipping, Transport & Logistic Forum”.

Rizzi ha evidenziato come le interruzioni sulle tratte ferroviarie, dovute ai lavori del PNRR, abbiano complicato ulteriormente le operazioni di trasporto, generando ritardi e criticità per gli operatori del settore. Tuttavia, il punto più critico riguarda il taglio degli incentivi promessi dal Governo per l’acquisto di nuovi locomotori da parte degli operatori ferroviari. “Le aziende del settore – ha spiegato Rizzi – si trovano oggi a vivere nell’incertezza, in attesa di risposte concrete da parte dell’Esecutivo nazionale. È essenziale che il Governo intervenga con misure efficaci per garantire la stabilità e la competitività del trasporto merci su ferro in Italia”.

Nonostante le difficoltà, Rizzi ha voluto sottolineare anche un segnale positivo: l’aumento del Ferrobonus, un incentivo che supporta il trasporto delle merci su rotaia, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale e a migliorare l’efficienza logistica. “L’incremento di questa misura è un passo nella giusta direzione – ha dichiarato – ma ora attendiamo con fiducia l’arrivo dell’incentivo per le manovre ferroviarie nei porti, un provvedimento che dovrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi attraverso un decreto governativo”.