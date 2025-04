Assologistica rafforza i legami con la Florida: positiva la missione istituzionale negli Stati Uniti

Miami – Si è conclusa con esiti molto positivi la missione di Assologistica in Florida, realizzata nell’ambito del Memorandum of Understanding (MoU) sottoscritto il 21 marzo scorso con il Florida Department of Transportation, FloridaCommerce e il Florida Ports Council.

Una collaborazione strategica che punta a consolidare i rapporti bilaterali tra le filiere logistiche di Italia e Florida, attraverso lo scambio di competenze, investimenti e buone pratiche.

Durante la due giorni americana, il presidente di Assologistica Umberto Ruggerone ha incontrato il segretario ai Trasporti Jared Perdue e i rappresentanti del suo staff, con i quali ha approfondito i contenuti dell’accordo, firmato virtualmente a Milano. Momento particolarmente rilevante è stato l’incontro con il Console Generale d’Italia a Miami, Michele Mistò, che ha sottolineato la rilevanza geopolitica della cooperazione logistica tra i due Paesi e ha accolto favorevolmente le proposte avanzate da Assologistica in materia di sostegno alle imprese, promozione degli investimenti e condivisione di modelli operativi innovativi.

L’8 aprile, in occasione della Seatrade Cruise Global di Miami, la delegazione italiana ha partecipato all’inaugurazione del padiglione Italia, seguita dalla prima riunione del gruppo di lavoro previsto dal MoU. Al tavolo, insieme ai rappresentanti di Assologistica e Assoporti, erano presenti i vertici dei 16 porti pubblici della Florida. Al centro del confronto: l’efficientamento delle procedure doganali e portuali, lo sviluppo infrastrutturale, l’innovazione tecnologica e la formazione delle nuove competenze per il settore marittimo.

«Rientriamo da questa missione – ha dichiarato Umberto Ruggerone – con la consapevolezza di aver rafforzato un dialogo proficuo avviato già dallo scorso autunno. Come ho avuto modo di sottolineare durante gli incontri istituzionali, oggi più che mai è necessario creare relazioni solide e processi efficienti. Solo così è possibile generare valore anche in contesti complessi come quello attuale. Assologistica continua a proporsi come attore di sistema, capace di avanzare proposte concrete e costruttive».

L’intesa tra Italia e Florida rappresenta un importante passo avanti verso la costruzione di una rete transatlantica integrata, capace di affrontare con strumenti comuni le sfide globali del settore logistico e portuale.