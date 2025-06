Il Freight Leaders Council annuncia l’ingresso di Aeroporto di Bologna tra i suoi soci

Marciani, FLC: “Apertura verso un’altra dimensione del trasporto: quella dello spazio e dell’aria, nuova frontiera della logistica evoluta”; Arceci, ADB: “Pronti a contribuire all’innovazione della logistica sostenibile”

Roma – L’Aeroporto di Bologna entra a far parte del Freight Leaders Council, l’associazione che riunisce i principali operatori della filiera logistica italiana.

“L’ingresso dell’Aeroporto di Bologna nella nostra piattaforma rappresenta l’apertura verso un’altra dimensione del trasporto: quella dello spazio e dell’aria, nuova frontiera della logistica evoluta. Un passaggio che rafforza il carattere multimodale del Freight Leaders Council e che ci consente di includere, in modo sempre più organico, anche le dinamiche del trasporto aereo nelle nostre riflessioni su sostenibilità, digitalizzazione e integrazione delle reti logistiche.” Con queste parole Massimo Marciani, Presidente del FLC, ha commentato l’adesione del nuovo socio.

Classificato come aeroporto strategico per il Centro-Nord dal Piano nazionale degli Aeroporti, il Guglielmo Marconi di Bologna rappresenta oggi un hub logistico di primaria importanza per il sistema industriale ed economico italiano. Solo nel 2024 ha movimentato oltre 56.000 tonnellate di merci (+10,5% rispetto all’anno precedente), posizionandosi al quarto posto tra gli scali italiani per traffico cargo. Il Terminal merci ha recentemente beneficiato di un’importante riqualificazione, volta a rendere ancora più efficiente la gestione dei flussi e delle operazioni di stoccaggio.

Situato in un’area ad alta densità industriale – tra la Motor Valley, la Food Valley e i distretti del packaging – ADB funge da porta di accesso per le eccellenze produttive italiane verso l’Est Europa e l’Asia, con una catchment area di oltre 11 milioni di abitanti e 47.000 aziende.

Parallelamente allo sviluppo del cargo, l’Aeroporto di Bologna guarda al futuro della propria infrastruttura passeggeri. Tra gli obiettivi principali figura un ambizioso piano di espansione del Terminal, in particolare nell’area imbarchi, con l’intento di diventare una delle aerostazioni più moderne e funzionali del Paese. Il progetto rafforza il ruolo dello scalo come porta d’ingresso alla città e al territorio, nonché snodo essenziale per la Motor Valley e il comparto machinery.

“Aeroporto di Bologna entra nel Freight Leaders Council con l’obiettivo di contribuire attivamente al dibattito sull’innovazione dei trasporti e della logistica sostenibile”, afferma Silvia Arceci, Head del business Cargo dello scalo bolognese, nonché referente dell’aeroporto per le iniziative del FLC. “Condividere best practices con gli altri membri del consiglio ci permette di rafforzare la nostra visione strategica e contribuire alla costruzione di una logistica più efficiente e integrata”.

Con oltre 25 anni di esperienza nel settore aeroportuale, Arceci guida anche la società di cargo handling Fast Freight Marconi, interamente controllata da Aeroporto di Bologna. Il suo percorso professionale, costruito interamente all’interno dello scalo felsineo, l’ha vista ricoprire ruoli di crescente responsabilità, con un focus particolare sulla gestione operativa e sull’innovazione del comparto merci.

Con l’ingresso di Aeroporto di Bologna, il Freight Leaders Council consolida ulteriormente il proprio ruolo di punto di riferimento per l’innovazione nel settore logistico, promuovendo il dialogo tra grandi player del settore e nuove realtà tecnologiche, in un ecosistema orientato alla transizione digitale, ecologica e infrastrutturale.