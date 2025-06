ALESSANDRO PITTO CONFERMATO PRESIDENTE DI FEDESPEDI PER IL TRIENNIO 2025-2028

Milano– Alessandro Pitto è stato confermato presidente di Fedespedi, la Federazione nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali, per un nuovo triennio (2025-2028). Il rinnovo dell’incarico è avvenuto nel corso dell’assemblea privata della Federazione che si è svolta giovedì 19 giugno a Milano. In tale occasione sono inoltre stati eletti anche i nuovi membri di consiglio direttivo, collegio dei revisori e collegio dei probiviri.

Alessandro Pitto, eletto presidente per il primo mandato nel 2022 succedendo a Silvia Moretto, è il 17° Presidente nella storia di Fedespedi. È impegnato in ambito associativo da oltre vent’anni: in Spediporto è stato Presidente per due mandati (fino al 2022) ed è stato Vicepresidente di Fedespedi dal 2019 dal 2022.

Il Presidente Alessandro Pitto ha espresso la propria gratitudine ai colleghi che hanno messo al servizio della Federazione il loro tempo e la loro professionalità nel corso dell’ultimo mandato e ha ringraziato tutto il sistema associativo per la rinnovata fiducia: “Nel corso dello scorso mandato è stato svolto un grande lavoro di consolidamento della Federazione, verso gli stakeholders interni ed esterni. Abbiamo rafforzato il posizionamento e la visibilità nei confronti dei nostri interlocutori istituzionali e di tutte le articolazioni del nostro sistema associativo, con spirito di collaborazione e servizio.

Sono certo che il rinnovato Consiglio Direttivo saprà proseguire questo lavoro, affrontando i numerosi dossier che già ci attendono. È con piacere che diamo il benvenuto ai numerosi nuovi colleghi che entrano oggi nel Consiglio Direttivo ed ai quali spetterà il compito di guidare la Federazione nel futuro con rinnovato entusiasmo.”

Questi i nuovi eletti nel Consiglio Direttivo di Fedespedi:

Andreetto Michele – Arduini Alice – Bartoli Mario – Brighenti Andrea – Calamarà Marcello – Dari Gloria- Fumagalli Andrea – Laghezza Alessandro – Medico Marco – Patrone Andrea – Saponaro Marcello – Schisano Debora – Somma Matteo – Trojani Luigi

Questi i nuovi eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti:

Di Batte Nicola – Saglimbeni Giancarlo – Scarsi Valerio

Questi i nuovi eletti nel Collegio dei Proboviri:

de Crescenzo Domenico – Poggi Longostrevi Claudio – Spallarossa Luca Elio