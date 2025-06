MERCINTRENO 2025 SI SVOLGERA’ IL 14 OTTOBRE A ROMA PRESSO IL CNEL

Giuseppe Rizzi, Direttore Generale di Fermerci

Mercintreno torna a Roma: l’edizione 2025 del forum si svolgerà il prossimo 14 ottobre a Roma, presso la sede del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), dove tutto ebbe inizio.

“Ringraziamo il Presidente del CNEL, Renato Brunetta, per aver accolto la nostra richiesta di ospitare nuovamente il Forum Mercintreno – ha dichiarato Giuseppe Rizzi, responsabile delle relazioni esterne del Forum – in sedici anni di attività, Mercintreno è diventato un punto di riferimento per il settore della logistica ferroviaria, offrendo ogni anno un’occasione di confronto sui principali temi occupazionali, economici e industriali del comparto”.

Dal 2009, Mercintreno promuove lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci in Italia e in Europa, evidenziandone il ruolo strategico per la competitività economica, la sostenibilità ambientale e la coesione territoriale. Ogni edizione ha coinvolto operatori, stakeholder e istituzioni a livello europeo, nazionale e regionale, ponendo al centro dell’agenda le sfide e le opportunità del settore.

“Il Forum è anche un momento di approfondimento tecnico su temi come l’integrazione intermodale, l’innovazione, la digitalizzazione dei processi logistici e la sicurezza – ha sottolineato Annita Serio, Presidente del Forum Mercintreno –. Questo approccio ha reso Mercintreno un luogo privilegiato di dialogo per tutto il sistema della logistica ferroviaria”.

L’edizione 2025 affronterà alcune tra le questioni più urgenti per il comparto, come l’impatto dei dazi USA sul trasporto ferroviario europeo, la necessità di un coordinamento europeo per la gestione delle interruzioni legate ai lavori infrastrutturali, oltre a temi di carattere normativo e regolatorio che influenzano direttamente le prospettive del settore.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli attori della logistica ferroviaria, chiamati a confrontarsi e a proporre strategie comuni in un contesto globale in continua evoluzione.