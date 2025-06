Louis Dreyfus riaprirà il terminal per l’esportazione di cereali nello Stato dell’Indiana

(Foto courtesy del terminal by Burns Harbor)

La Louis Dreyfus Company riavvierà il terminal del grano di Burns Harbor

Rotterdam. La Company (LDC), con sede a Rotterdam, è stata selezionata da Ports of Indiana per rilevare le operazioni presso il terminal di esportazione del grano di Burns Harbor, situato lungo la sponda meridionale del lago Michigan.

Il terminal, inattivo dalla sua chiusura nel 2023 a causa delle cattive condizioni di mercato, riaprirà all’inizio del 2026. Questa mossa strategica mira a migliorare l’accesso al mercato per gli agricoltori regionali e a rafforzare le esportazioni verso i mercati globali.

La posizione strategica di Burns Harbor è un vantaggio significativo per la società LDC, in quanto fornisce l’accesso a più mercati regionali di grano. Il porto è riconosciuto come il più grande dell’Indiana settentrionale, collegandosi con i Grandi Laghi, il St. Lawrence Seaway e il sistema fluviale interno degli Stati Uniti. Offre collegamenti multimodali a 16 ferrovie all’interno dell’area di Greater Chicago, facilitando il trasporto efficiente del grano.

Il terminal ha una capacità di stoccaggio di 7,2 milioni di bushel di grano, oltre alla capacità di ospitare 200 vagoni ferroviari e 20 chiatte.

Storicamente, il terminal ha svolto un ruolo fondamentale nell’esportazione di oltre 500 milioni di bushel di mais e soia.

Per LDC, la riapertura del terminal negli Stati Uniti sarà una risorsa cruciale per espandere l’accesso al mercato per gli agricoltori regionali, consentendo loro di servire i clienti in tutto il Nord America e oltre.

“Burns Harbor è ben posizionato sulla sponda meridionale del lago Michigan” e favorisce il potenziale di crescita del terminal,.sottolinea la nota della LDC.

La partnership tra LDC e Ports of Indiana segna un nuovo capitolo per il terminal di Burns Harbor, che è una delle poche strutture nel Midwest in grado di caricare 1 milione di bushel di mais su una nave oceanica per l’esportazione, gestendo contemporaneamente un treno di 85 auto e numerosi semirimorchi degli agricoltori locali.

Per l’ Autorità di Ports of Indiana, la collaborazione con LDC segna l’importanza di combinare le ampie risorse della società olandese con le capacità del terminal, prevedendo un accesso critico ai mercati globali per i produttori agricoli locali.

Rivitalizzando il terminal, LDC mira a garantire che gli agricoltori della regione possano massimizzare il loro potenziale di esportazione, a beneficio dell’economia agricola. Si prevede che la riapertura di Burns Harbor migliorerà la competitività del settore cerealicolo dell’Indiana sulla scena internazionale, rafforzando le iniziative agricole locali e nazionali.

Abele Carruezzo