“Il container cambia pelle”: assemblea pubblica di C.I.S.Co. sull’evoluzione del container alla luce dei cambiamenti fisici e della digitalizzazione in atto

Genova – C.I.S.Co. (Centro Internazionale Studi Containers) terrà l’assemblea pubblica mercoledì 2 luglio 2025, a partire dalle ore 10:00, presso la Camera di Commercio di Genova, in Via Garibaldi 4.



L’assemblea tratterà le trasformazioni fisiche del container e la digitalizzazione dei processi che ne caratterizzano la supply chain e sarà articolata in due panel distinti: “Physical Transformation” e “Digital Transformation”.

Il primo panel – “Physical Transformation” – si concentrerà sugli impatti ambientali generati dal container e sulle evoluzioni attese, includendo interventi su temi come il pest control e la protezione della fauna selvatica, la tutela delle merci e delle persone, buone pratiche per un trasporto sostenibile, e la tecnologia di supporto al traffico reefer e il suo impatto ambientale.

Interverranno Rama Karri (IPPC – International Plant Protection Convention, FAO), Marta Mottin, (General Manager, PQS), Giordano Bruno Guerrini (Board del BIC – Bureau International des Containers e Segretario Generale C.I.S.Co.), Pierluigi Curletto (Chief Commercial Officer, ARMS).

Il secondo panel – “Digital Transformation” – affronterà il tema della digitalizzazione dei processi della supply chain del container. Gli interventi previsti includono temi come lo stato dell’arte degli standard internazionali, il regolamento europeo eFTI sulla trasmissione delle informazioni relative al trasporto delle merci e il loro tracciamento, il registro mondiale container, il punto di vista dei terminalisti e gli ulteriori sviluppi attesi della digitalizzazione in atto.

Interverranno Marianna Levtov (Comitato ISO TC 104 convenor), Rossella Burruano (Responsabile Ufficio Sistemi Portuali e Processi Logistici, AdSP Mar Ligure Occidentale), Claudia Caballini (Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture – DIATI, PoliTo), Luca Abatello (Presidente & CEO, Circle Group), Alessandro Ferrari (Direttore, Assiterminal).

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di Stefano Messina (membro della Giunta Camerale della Camera di Commercio di Genova e di Filippo Gallo (presidente C.I.S.Co.).

I lavori saranno moderati da Carlotta Nicoletti (Telenord, media partner dell’iniziativa) e le conclusioni saranno affidate a C.I.S.Co.

“L’assemblea rappresenta un’opportunità di aggiornamento, approfondimento e discussione per professionisti, aziende e istituzioni che, a vario titolo, sono attori protagonisti lungo la supply chain del container che, oggi come mai in passato, si ritrova a dover contemperare esigenze di sviluppo ed efficientamento con sostenibilità ambientale e sociale”, ha dichiarato Giordano Bruno Guerrini, Segretario di C.I.S.Co.

L’assemblea è aperta al pubblico. Per registrarsi cliccare qui