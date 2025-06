Transporeon Summit: l’appuntamento annuale del settore logistico è al Beurs van Berlage di Amsterdam

Il potere trasformativo dell’IA nella supply chain: verso una logistica più smart

Nell’era della connettività figurarsi una logistica senza tecnologia è ormai impensabile e in un mondo profondamente interconnesso, anche la supply chain richiede continua innovazione. Offrire preziosi insights direttamente agli attori del settore per incentivare tavoli di confronto è uno degli obiettivi sempreverdi del Transporeon Summit, che quest’anno metterà sotto la lente d’ingrandimento la nuova era della connettività per analizzarne gli effetti e gli sviluppi futuri.

La capacità dell’IA di analizzare enormi quantità di dati crea una forte sinergia con la logistica, ed è proprio questa sinergia a permettere di individuare aree di miglioramento, volte a proporre soluzioni innovative per ottimizzare le operazioni.

Durante i due giorni dell’evento – 24 e 25 settembre – parteciperanno oltre 700 professionisti del settore tra mittenti (shippers), vettori (carriers), fornitori di servizi logistici (LSP), rivenditori e destinatari, inclusi direttori della logistica e della supply chain di realtà globali come Amazon Freight, LKW Walter, FM Logistic, Rockwool, Asics, ZF Group, Lantmännen Unibake e FERCAM.

I convegni tratteranno di come, integrando l’IA nei processi logistici, si possa ottenere non solo una logistica più intelligente, ma anche un miglioramento in termini di efficienza, resilienza e sostenibilità: un focus per nulla casuale, poiché rispecchia una tendenza molto attuale nel settore. Non mancheranno poi confronti sui vantaggi strategici del sourcing e della pianificazione dei trasporti basati sui dati, e l’importanza delle reti di collaborazione per promuovere la resilienza della supply chain.

“Il Transporeon Summit è il luogo dove leader ed esperti creano connessioni, esplorano tendenze all’avanguardia e conoscono le nuove tecnologie che stanno già plasmando il futuro. In un’era di rapidi cambiamenti imparare a comprendere tecnologie come l’IA non è più solo vantaggioso, ma essenziale. Dopo il successo dei Summit di Londra, Barcellona e Vienna, l’hub di trasporto europeo di Amsterdam non può che essere la prossima strategica location per ospitare Transporeon e, lo storico Beurs van Berlage è la cornice ideale” – afferma Philip Pfister, VP di Transporeon. “Invito tutti i professionisti del settore a unirsi a noi in questo importante momento di confronto e crescita nel cuore dell’Europa logistica.”

Maggiori approfondimenti sul programma al link: https://www.transporeon.com/tpsummit/agenda