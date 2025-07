Freight Leaders Council aderisce a Federtrasporto

L’adesione di FLC a Federtrasporto rafforza uno spazio stabile di confronto tra imprese, istituzioni, centri di ricerca e policy maker, in una fase cruciale di trasformazione infrastrutturale e tecnologica del Paese.

Roma – Il consiglio generale di Federtrasporto ha approvato ieri l’ingresso del Freight Leaders Council come socio aggregato. La rappresentanza di settore, che riunisce le principali associazioni confindustriali del trasporto di merci e persone, delle infrastrutture e della logistica, vede così rafforzato il proprio ruolo istituzionale.

La collaborazione nasce dalla volontà comune di sviluppare il settore dei trasporti e della logistica in una logica di efficienza, intermodalità e sostenibilità, condividendo competenze, reti e progettualità per affrontare le grandi sfide che attendono il comparto nei prossimi anni: decarbonizzazione dei trasporti, digitalizzazione delle supply chain, sviluppo delle infrastrutture e integrazione dei diversi sistemi di trasporto. Temi centrali per il settore della logistica che in Italia rappresenta il 9 % del PIL e occupa 1,4 milioni di addetti lungo tutta la filiera.

“L’adesione a Federtrasporto e quindi al sistema confindustriale rappresenta un momento di grande valore strategico per il Freight Leaders Council e per l’intero sistema della logistica e dei trasporti”, ha dichiarato Massimo Marciani, Presidente del Freight Leaders Council. “Rafforzare il dialogo e la collaborazione con Federtrasporto – Confindustria significa contribuire attivamente alla costruzione di una visione industriale unitaria, capace di affrontare con coerenza e determinazione le sfide della transizione ecologica, della digitalizzazione e dello sviluppo infrastrutturale.

Con l’adesione è stato sottoscritto un protocollo d’intesa che prevede la condivisione di attività di studio, approfondimento e analisi sui fenomeni che influenzano le politiche di settore, allo scopo di rafforzare il patrimonio di conoscenza e di ricerca a disposizione di entrambe le organizzazioni. Uno degli scopi fondanti della collaborazione sarà anche la promozione e diffusione della cultura dei trasporti e della logistica nel Paese e lo scambio continuo di informazioni tra operatori, studiosi, imprese e istituzioni, in un’ottica di sistema.

“Con questo accordo, il FLC entra nella ‘casa comune’ di Confindustria, riaffermando il proprio ruolo di piattaforma di pensiero e di proposta al servizio della competitività del Paese”, ha aggiunto Marciani. “L’adesione nasce da una volontà chiara e condivisa: mettere a sistema competenze, esperienze e visioni, per generare valore per l’intera filiera e rafforzare le sinergie tra pubblico e privato, impresa e istituzioni, accademia e territori. Ringrazio il Presidente Paolo Colombo per aver fortemente voluto questo percorso di riconnessione, che non è solo formale, ma profondamente sostanziale. Insieme, lavoreremo per rendere sempre più centrale il contributo della logistica allo sviluppo sostenibile del nostro sistema economico e industriale.”

Per Paolo Colombo, Presidente di Federtrasporto, si tratta di un passo significativo per rafforzare la rappresentanza unitaria del settore dei trasporti e della logistica di Federtrasporto: “Diamo il benvenuto a Freight Leaders Council, la cui adesione rappresenta un ulteriore tassello nella direzione dell’ampliamento della base associativa e della costruzione di una autorevole rappresentanza dei settori dei trasporti e della logistica”.

“Proseguiamo con determinazione nel nostro obiettivo di supportare le associate e le loro imprese nel sostenere lo sviluppo dell’intera filiera trasportistica e logistica italiana” aggiunge il Presidente Colombo “certi del positivo contributo di idee e di approfondimenti che Freight Leaders Council saprà portare nei progetti che abbiamo avviato e in quelli in cantiere”.

Il sistema logistico-industriale italiano trova così uno spazio stabile di confronto tra imprese, istituzioni, centri di ricerca e policy maker, in una fase cruciale per il rilancio infrastrutturale e tecnologico del Paese.