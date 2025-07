La logistica e le infrastrutture stanno subendo una trasformazione rivoluzionaria

(Foto archivio Il Nautilus)

In un momento in cui la decarbonizzazione, la digitalizzazione e il capitale umano stanno trasformando il trasporto marittimo, occorre avere un orizzonte chiaro per poter competere con le sfide e le opportunità future.

Si tratta di analizzare e familiarizzare con i combustibili alternativi, la tecnologia di raccolta dell’energia eolica e solare a bordo; ma anche l’integrazione di sistemi di intelligenza artificiale, come OceanSync, che raccoglie dati meteo in tempo reale per la navigazione; Complexio, una joint venture di intelligenza artificiale fondamentale tra le petroliere di Hafnia e l’azienda tecnologica Símbolo progettata per potenziare le operazioni aziendali automatizzando e ottimizzando varie attività all’interno di un’organizzazione.

Se pensiamo al modo con cui la trasformazione digitale sta rimodellando l’esecuzione tradizionale dei progetti nel settore delle infrastrutture portuali, ci accorgiamo che l’evoluzione indotta dalle trasformazioni digitali ha modificato in modo significativo l’esecuzione tradizionale di tali progetti.

Per gli analisti di questo settore, è importante l’adozione di un approccio basato su cluster per creare sinergie in termini di manodopera, macchinari e spese generali (ad esempio, stoccaggio, veicoli, alloggi e naturalmente sicurezza nel lavoro).

Nel panorama globale in rapida evoluzione di oggi, l’adattabilità nello sviluppo del business è fondamentale, poiché, nella globalizzazione delle imprese, la natura dell’attività sta cambiando rapidamente. L’evoluzione del nuovo business sta interessando diverse settori, dalle centrali termiche convenzionali all’energia verde rinnovabile come l’eolico, il solare, l’idroelettrico, l’idrogeno verde, l’energia nucleare.

Molti esperti affermano che il commercio globale e gli investimenti nelle infrastrutture stanno cambiando, soprattutto in molti paesi.

In Africa, la Cina, Emirati Arabi Uniti e istituzioni finanziarie internazionali, stanno collaborando attivamente con le nazioni africane per promuovere lo sviluppo delle infrastrutture e la crescita del commercio.

Anche in Medio Oriente, le istituzioni finanziarie locali e il sostegno del governo svolgono un ruolo significativo nel promuovere le infrastrutture e le iniziative commerciali nella regione.

La logistica e le infrastrutture stanno subendo una trasformazione rivoluzionaria guidata dalle tendenze emergenti, dai progressi tecnologici e da una gamma crescente di opportunità occupazionali.

Pertanto, per primo, occorre abbracciare la tecnologia e la sostenibilità, che sono la principale forza trainante della crescita futura.

La tecnologia accelererà le possibilità di nuove opportunità , mentre la sostenibilità garantirà una crescita duratura e responsabile.

È anche importante responsabilizzare ed elevare una forza lavoro qualificata e portarla al mainstream fornendo loro un’esposizione al mondo della trasformazione digitale, che ha un potenziale magnanimo.

E infine, il futuro appartiene ai giovani. Le giovani generazioni portano idee fresche, energia incrollabile e la volontà di sconvolgere i vecchi modi di pensare.

Abele Carruezzo