Grande soddisfazione per l’emendamento Progetto Cruscotto Informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica

Roma – DL infrastrutture: nella giornata di ieri, le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera hanno approvato l’emendamento – presentato da Noi Moderati – che prevede l’istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto tra privati nella logistica (CIGAL).

L’obiettivo è quello di aumentare la trasparenza nel settore attraverso una piattaforma che permetterà di verificare che le imprese e le cooperative con cui si intende stipulare un contratto di appalto siano in regola con gli adempimenti fiscali e contributivi, anche verso i loro dipendenti.

Il Cruscotto funzionerà come un indicatore dell’affidabilità della controparte, facendo dialogare i dati messi a disposizione dalle amministrazioni competenti, nel rispetto della privacy.

I promotori del Progetto Cruscotto, Assologistica, Confindustria, Federdistribuzione, Centrali Cooperative (Confcooperative, Legacoop, Agci), Centromarca, Compagnia delle Opere, FIAP Autotrasporti, oltre a Consorzio Conlegno, Consorzio Rilegno (CONAI), Consorzio Italia del Gusto e agli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano, esprimono grande soddisfazione per il risultato raggiunto a vantaggio di una filiera logistica sempre più regolata e trasparente e ringraziano in particolare l’On. Maurizio Lupi e Noi Moderati per il grande contributo fornito in sede parlamentare e nel dialogo con il Governo.

Si ringrazia anche il Governo e i numerosi Ministeri coinvolti per l’intenso lavoro svolto di miglioramento normativo. Si chiede al Governo una celere e condivisa adozione del conseguente decreto attuativo.