La flotta greca continuerà a muovere il petrolio russo autorizzato

Nonostante le nuove sanzioni dell’UE, armatori greci continueranno a dislocare petrolio russo autorizzato

Atene. Gli operatori di petroliere greche che esportano petrolio russo ‘approvato’ continueranno a farlo, nonostante una nuova ondata di sanzioni più severe da parte dell’Unione Europea che inaspriranno ulteriormente le restrizioni.

Gran parte del petrolio russo viene ora esportato dalla cd “flotta ombra” di petroliere non regolamentate, ma i dati sulle spedizioni mostrano che le navi di proprietà greca, parte della più grande flotta di petroliere del mondo, hanno anche trasportato parte della quota di greggio russo che non rientra nelle sanzioni o supera il tetto di prezzo.

L’UE ha concordato un 18° pacchetto di sanzioni contro la Russia per la sua guerra in Ucraina, comprese misure volte a infliggere ulteriori colpi alla sua vitale industria energetica.

Al centro delle misure c’è un tetto ai prezzi in base al quale l’UE cercherà di impedire gli acquisti di greggio russo a meno dell’85% del prezzo medio di mercato. Questo attualmente pone il tetto intorno ai 47,60 dollari al barile, molto al di sotto del limite di 60 dollari in gran parte inefficace che il G7 aveva cercato di imporre.

Le compagnie di navigazione greche, che rappresentano dozzine di spedizioni di petrolio dalla Russia ogni mese e circa il 20% del commercio complessivo, continueranno a spedire il più possibile, affermano fonti vicine alla flotta greca.

Anche se sarà più difficile in futuro, queste transazioni rimangono ‘fattibili’, riferisce la stessa fonte vicina ad una compagnia di navigazione greca coinvolta nel commercio. I funzionari del Ministero della Navigazione greco non commentano la situazione.

Ad oggi, gli Stati Uniti non vogliono allinearsi al tetto massimo dei prezzi dell’UE, in quanto la maggior parte del petrolio viene venduto in dollari e solo le banche statunitensi possono limitare la compensazione dei pagamenti in dollari; questo limiterà l’efficacia del 18° pacchetto di sanzioni UE.

I trader dubitano che le nuove sanzioni dell’UE interromperanno in modo significativo il commercio di petrolio russo, anche se i venditori potrebbero dover affrontare maggiori sfide nella prenotazione delle navi e un aumento dei costi di trasporto.

Si prevede un periodo di liquidazione di 90 giorni per il trasporto e i servizi correlati del greggio russo per i contratti che si sono conclusi entro il 18 luglio.

Intanto, la Russia respinge le sanzioni petrolifere più severe dell’UE, continuando a vendere petrolio principalmente a Cina, India e Turchia.

La Russia è riuscita a vendere la maggior parte del suo petrolio al di sopra di un tetto di prezzo di 60 dollari al barile che il G7 ha cercato di far rispettare. Il mercato sarà più impegnativo per alcuni spedizionieri occidentali, compresi alcuni provenienti dalla Grecia, che sono stati sempre più coinvolti nel commercio petrolifero russo.

La Russia vende ancora un po’ di petrolio attraverso l’oleodotto Druzhba di costruzione sovietica a Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca.

Abele Carruezzo

