Lo shipping e l’era delle soluzioni configurabili integrate

Wolfgang Lehmacher e Hans Galland parlano delle ultime novità in materia di intelligenza artificiale logistica. Riproponiamo courtesy il loro interessante articolo pubblicato da worldport.org

L’intelligenza artificiale nelle catene di approvvigionamento, nella logistica e nei trasporti faticava a trovare la giusta misura nel mondo reale.

Giustamente, oggi, l’IA non è solo un ideale futuristico o un esperimento ad alto costo; sta diventando uno strumento pratico e produttivo che le aziende dello shipping possono implementare in modo più conveniente per affrontare sfide di spedizione complesse.

Questa innovazione tecnologica sta imponendo un ripensamento fondamentale su come le catene di approvvigionamento operano, sia nei trasporti e sia nella logistica.

I sistemi di intelligenza artificiale configurabili stanno guadagnando rapidamente terreno, facendo dimenticare alle aziende soluzioni di vecchi metodi per adattarsi ai dati e alle peculiarità di una spedizione.

I leader innovativi della supply chain non stanno più cercando di rimodellare i loro flussi di lavoro attorno al software generico. Collaborano con integratori di sistemi e società di consulenza globali, come Accenture, Deloitte e Palantir, insieme a team specializzati nell’intelligenza artificiale. Si valutano i processi fondamentali che fanno funzionare le loro reti e quindi progettano sistemi su misura o, preferibilmente, configurabili che apportano vantaggi tangibili.

Il vero valore dell’intelligenza artificiale aziendale non risiede nei nuovi algoritmi, ma nel modo in cui tali modelli sono integrati senza soluzione di continuità nei sistemi aziendali e nei flussi di lavoro esistenti.

I laboratori di intelligenza artificiale avanzati stanno sfornando modelli fondamentali. Tuttavia, se queste innovazioni non possono essere integrate in modi che integrino le operazioni del mondo reale, fondendosi con l’infrastruttura legacy, le reti dei partner e i flussi di dati, il vantaggio rimane per lo più teorico.

È qui che le organizzazioni che “capiscono” si separano dal gruppo. Non inseguono l’IA solo per il gusto di farlo. Si concentrano prima di tutto sulla comprensione e sulla trasformazione dei processi sottostanti. Quindi, configurano e integrano gli strumenti di intelligenza artificiale per colmare il divario tra il potenziale dell’intelligenza artificiale e il suo impatto effettivo.

L’integrazione e l’esecuzione sono visti come i principali fattori di differenziazione. La saggezza si estende ad accademici come Erik Brynjolfsson, Jerry Yang e Akiko Yamazaki, professore e senior fellow presso la Stanford University, che sottolineano che i guadagni di produttività derivano più dalla trasformazione dei processi che dalle nuove tecnologie.

Inoltre, non dovremmo confondere il calo dei costi dello sviluppo dell’IA con un’adozione gratuita o senza attriti. L’esecuzione di sistemi basati sull’intelligenza artificiale comporta ancora spese continue per la manutenzione, la conformità, la formazione e l’integrazione, alimentando una domanda costante di servizi esperti e supporto specializzato.

I leader lungimiranti della supply chain riconoscono che l’innovazione implica l’aggiornamento di infrastrutture come i data lake e la migrazione di sistemi, come la gestione dei trasporti, a piattaforme cloud multi-tenant, affrontando al contempo le complessità normative e di governance.

Un altro segno distintivo di questo panorama in evoluzione è l’indebolimento dei confini tra fornitori di software e società di consulenza.

Se una volta i fornitori si limitavano a vendere software, ora molti agiscono come partner consultivi. Nel frattempo, le società di consulenza stanno fornendo soluzioni che si comportano più come prodotti software.

Questa convergenza alimenta un modello ibrido: soluzioni “built for you” che sfruttano potenti modelli di base ma ottimizzate per il profilo di dati e le sfide operative specifiche di ogni azienda.

L’intelligenza artificiale non è una bacchetta magica plug-and-play, ma una capacità strategica che deve allinearsi con la realtà dei processi aziendali.

Si ringraziano Wolfgang Lehmacher e Hans Galland per il loro contributo, tradotto da Abele Carruezzo