FEDESPEDI: AEO ALLA PROVA DELLA RIFORMA DEL CODICE DOGANALE DELL’UNIONE. IL RUOLO DEI RAPPRESENTANTI DOGANALI

FEDESPEDI – CONVEGNO DOGANALE

Giovedì 6 novembre ore 15.30

Milano – Via Sassetti 32 (Copernico Isola for S32)

Milano – Giovedì 6 novembre 2025, a partire dalle ore 15:30, si terrà a Milano il Convegno doganale 2025 di Fedespedi, giunto quest’anno alla 9a edizione.

Questo appuntamento annuale rappresenta un’importante occasione di approfondimento e confronto su sfide e opportunità del settore doganale, oggi al centro di importanti dinamiche di cambiamento, guidate da riforme normative, intensa digitalizzazione e nuove tensioni geopolitiche che inevitabilmente incidono sul commercio globale.

Il convegno di quest’anno – dal titolo AEO alla prova della riforma del Codice Doganale dell’Unione. Il ruolo dei rappresentanti doganali – si propone di analizzare le novità in atto e tradurle in strumenti concreti di semplificazione, competitività e crescita per le imprese e gli operatori.

Anche quest’anno il Convegno è organizzato in conclusione del Corso per responsabili delle questioni doganali, un percorso di formazione che Fedespedi promuove annualmente dal 2016 e accreditato dall’Agenzia delle Dogane per l’ottenimento della qualifica di Operatore Economico Autorizzato (AEO).

L’evento si svolgerà in presenza in via Sassetti 32, presso lo spazio Copernico ed è possibile partecipare registrandosi al link: https://crm.fedespedi.it/webinar/12

PROGRAMMA

Introduzione

Domenico DE CRESCENZO, Presidente Customs & Tax AB di Fedespedi

Direttore Interregionale ADM Lombardia

Relazione tecnica dedicata al programma AEO

Loredana SASSO, Direzione AEO Compliance e Grandi Imprese ADM

Relazione tecnica dedicata alla Riforma del Codice Doganale dell’Unione

Dimitri Serafimoff, Presidente CLECAT

Tavola Rotonda

Claudio OLIVIERO, Direttore Area Dogane ADM

Domenico DE CRESCENZO, Presidente Customs & Tax AB di Fedespedi.

Giuliano CECCARDI, Vicepresidente Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali.

Filippo MANCUSO, Dirigente ASSONIME Area Dogane e Commercio internazionale.

Moderazione a cura di Cristina BARTELLI, Vicecaporedattore Italia Oggi

Conclusioni

Alessandro PITTO, Presidente Fedespedi