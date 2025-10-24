FEDESPEDI: AEO ALLA PROVA DELLA RIFORMA DEL CODICE DOGANALE DELL’UNIONE. IL RUOLO DEI RAPPRESENTANTI DOGANALI

FEDESPEDI – CONVEGNO DOGANALE
Giovedì 6 novembre ore 15.30
Milano – Via Sassetti 32 (Copernico Isola for S32)
Milano – Giovedì 6 novembre 2025, a partire dalle ore 15:30, si terrà a Milano il Convegno doganale 2025 di Fedespedi, giunto quest’anno alla 9a edizione.
Questo appuntamento annuale rappresenta un’importante occasione di approfondimento e confronto su sfide e opportunità del settore doganale, oggi al centro di importanti dinamiche di cambiamento, guidate da riforme normative, intensa digitalizzazione e nuove tensioni geopolitiche che inevitabilmente incidono sul commercio globale.
Il convegno di quest’anno – dal titolo AEO alla prova della riforma del Codice Doganale dell’Unione. Il ruolo dei rappresentanti doganali – si propone di analizzare le novità in atto e tradurle in strumenti concreti di semplificazione, competitività e crescita per le imprese e gli operatori.
Anche quest’anno il Convegno è organizzato in conclusione del Corso per responsabili delle questioni doganali, un percorso di formazione che Fedespedi promuove annualmente dal 2016 e accreditato dall’Agenzia delle Dogane per l’ottenimento della qualifica di Operatore Economico Autorizzato (AEO).
L’evento si svolgerà in presenza in via Sassetti 32, presso lo spazio Copernico ed è possibile partecipare registrandosi al link: https://crm.fedespedi.it/webinar/12
PROGRAMMA
Introduzione
Domenico DE CRESCENZO, Presidente Customs & Tax AB di Fedespedi
Direttore Interregionale ADM Lombardia
Relazione tecnica dedicata al programma AEO
Loredana SASSO, Direzione AEO Compliance e Grandi Imprese ADM
Relazione tecnica dedicata alla Riforma del Codice Doganale dell’Unione
Dimitri Serafimoff, Presidente CLECAT
Tavola Rotonda
Claudio OLIVIERO, Direttore Area Dogane ADM
Domenico DE CRESCENZO, Presidente Customs & Tax AB di Fedespedi.
Giuliano CECCARDI, Vicepresidente Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali.
Filippo MANCUSO, Dirigente ASSONIME Area Dogane e Commercio internazionale.
Moderazione a cura di Cristina BARTELLI, Vicecaporedattore Italia Oggi
Conclusioni
Alessandro PITTO, Presidente Fedespedi