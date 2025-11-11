Assologistica incontra la FICCI: nuove sinergie internazionali nella logistica tra Italia e India

Di
Redazione
-
Assologistica incontra la FICCI

Milano – Questa mattina Assologistica ha incontrato a Milano una delegazione della FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry), la principale associazione industriale dell’India. L’incontro si inserisce nel solco della missione istituzionale compiuta a fine ottobre dal Vice Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi in India, finalizzata a rafforzare la presenza italiana nel Corridoio IMEC (India-Middle East-Europe Economic Corridor).

L’iniziativa odierna ha rappresentato un’importante occasione di dialogo tra due realtà strategiche a livello globale nei settori della logistica, dei trasporti e del packaging. La delegazione indiana ha richiesto espressamente una serie di incontri con i principali stakeholder italiani per conoscere da vicino l’eccellenza tecnologica e industriale del nostro Paese in ambito logistico, con particolare attenzione ai modelli di collaborazione tra imprese e mondo accademico.

«L’appuntamento di oggi conferma il ruolo attivo di Assologistica nei processi di internazionalizzazione a beneficio delle imprese associate» ha dichiarato il presidente di Assologistica, Umberto Ruggerone, in apertura dei lavori. All’incontro hanno preso parte anche il Console Generale dell’India, sig. Lavanya Kumar, e il rappresentante della FICCI in Italia, sig. Roney Simon, che ha presentato un quadro aggiornato del settore logistico e del packaging in India, sottolineando le ampie opportunità di collaborazione tra i due sistemi economici.

Durante la giornata, una selezione di aziende italiane – tra cui Bcube, Ceva Logistics, FIEGE, Geodis, Gruber Logistics, Kuehne + Nagel, Kopron, Assolombarda – ha avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con imprenditori e operatori indiani nel corso di tavole rotonde e incontri B2B, gettando le basi per future collaborazioni industriali e commerciali.

L’incontro prevederà ulteriori visite aziendali mirate, offrendo alla delegazione indiana una panoramica concreta dell’ecosistema logistico italiano, riconosciuto a livello internazionale per capacità innovativa e performance tecnologica.

Assologistica prosegue così nel suo impegno per favorire la proiezione globale del comparto logistico italiano, in linea con le strategie di diplomazia economica promosse dal Governo italiano.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE