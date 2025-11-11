Assologistica incontra la FICCI: nuove sinergie internazionali nella logistica tra Italia e India

Milano – Questa mattina Assologistica ha incontrato a Milano una delegazione della FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry), la principale associazione industriale dell’India. L’incontro si inserisce nel solco della missione istituzionale compiuta a fine ottobre dal Vice Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi in India, finalizzata a rafforzare la presenza italiana nel Corridoio IMEC (India-Middle East-Europe Economic Corridor).

L’iniziativa odierna ha rappresentato un’importante occasione di dialogo tra due realtà strategiche a livello globale nei settori della logistica, dei trasporti e del packaging. La delegazione indiana ha richiesto espressamente una serie di incontri con i principali stakeholder italiani per conoscere da vicino l’eccellenza tecnologica e industriale del nostro Paese in ambito logistico, con particolare attenzione ai modelli di collaborazione tra imprese e mondo accademico.

«L’appuntamento di oggi conferma il ruolo attivo di Assologistica nei processi di internazionalizzazione a beneficio delle imprese associate» ha dichiarato il presidente di Assologistica, Umberto Ruggerone, in apertura dei lavori. All’incontro hanno preso parte anche il Console Generale dell’India, sig. Lavanya Kumar, e il rappresentante della FICCI in Italia, sig. Roney Simon, che ha presentato un quadro aggiornato del settore logistico e del packaging in India, sottolineando le ampie opportunità di collaborazione tra i due sistemi economici.

Durante la giornata, una selezione di aziende italiane – tra cui Bcube, Ceva Logistics, FIEGE, Geodis, Gruber Logistics, Kuehne + Nagel, Kopron, Assolombarda – ha avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con imprenditori e operatori indiani nel corso di tavole rotonde e incontri B2B, gettando le basi per future collaborazioni industriali e commerciali.

L’incontro prevederà ulteriori visite aziendali mirate, offrendo alla delegazione indiana una panoramica concreta dell’ecosistema logistico italiano, riconosciuto a livello internazionale per capacità innovativa e performance tecnologica.

Assologistica prosegue così nel suo impegno per favorire la proiezione globale del comparto logistico italiano, in linea con le strategie di diplomazia economica promosse dal Governo italiano.