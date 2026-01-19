Con l’inizio dell’anno aumentano le relazioni ferroviarie per l’intermodale terrestre tra Padova Interporto e il Nord Europa

Padova-Cresce la domanda di internodale terrestre verso l’Europa e Interporto Padova risponde a questa esigenza del mercato garantendo rapidamente agli operatori ferroviari l’operatività di ben tre nuove relazioni a frequenza quasi giornaliera, grazie anche agli investimenti in tecnologia e infrastrutture di questi ultimi anni

Partiamo dalla nuova relazione operata da GTS Rail da Padova Interporto a Zeebrugge che risponde alle esigenze del mercato in un’area strategica del Nord-Est Italia e va a consolidare ulteriormente il servizio sull’asse Italia/Belgio. La fase iniziale prevede l’operatività su tre circolazioni settimanali con successivo aumento a 5 circolazioni settimanali nel corso del secondo trimestre 2026. Il primo treno da Zeebrugge è arrivato a Padova il 15 gennaio, mentre il primo convoglio da Padova verso il terminal belga è partito ieri domenica 18 gennaio.

A questo nuovo collegamento con il Belgio vanno ad aggiungersi altre due nuove relazioni verso la Germania.

InRail, impresa ferroviaria del Gruppo Autobrennero, assicura infatti da questa settimana una nuova relazione di intermodale terrestre su Duisburg, l’importante centro industriale e principale polo siderurgico tedesco, con 6 circolazioni settimanali sia in andata che ritorno

Infine l’operatore LTE Italia garantisce sempre da questi giorni, una nuova relazione di intermodale terrestre da Interporto Padova al terminal di Rostock, importante porto tedesco, anche in questo caso con la circolazione di 6 coppie la settimana.

Da sottolineare che a fronte dell’aumento di circolazioni richiesto a RFI da Interporto Padova, il gestore della rete ha garantito la piena operatività anche la domenica pomeriggio della stazione merci di RFI Interporto, lo scalo attraverso il quale Interporto Padova è collegato alla rete europea di trasporto intermodale.