Maritime Ventures presenta 4T4, nuova startup che ottimizza la logistica portuale

21/04 ore 17.30 Blue District, Genova

Maritime Ventures presenta 4T4, nuova startup dedicata all’ottimizzazione delle operazioni di trasporto e al coordinamento tra flotte e terminal logistici, con l’obiettivo di rendere più efficienti i flussi della logistica marittima e portuale.

L’evento sarà l’occasione per presentare la visione e il potenziale di crescita della startup, attraverso il confronto con operatori del settore e rappresentanti delle istituzioni, con un intervento istituzionale di Alessandro Terrile, vicesindaco di Genova.

PROGRAMMA

Introduzione e apertura dei lavori

-Andrea Resmini, Partner CDP Venture Capital e Chairman Maritime Ventures

-Enrico Noseda, CEO Maritime Ventures

Presentazione di 4T4

-Tommaso Baù, Founder & CEO 4T4

Panel session

-Stefano Cangelosi, Head of Business Process Management, PSA Italy

-Vittoria Gozzi, Confindustria Genova

-Tommaso Baù, Founder & CEO 4T4

Intervento istituzionale

-Alessandro Terrile, vicesindaco di Genova

Aperitivo di networking