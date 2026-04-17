Maritime Ventures presenta 4T4, nuova startup che ottimizza la logistica portuale

21/04 ore 17.30 Blue District, Genova
Maritime Ventures presenta 4T4, nuova startup dedicata all’ottimizzazione delle operazioni di trasporto e al coordinamento tra flotte e terminal logistici, con l’obiettivo di rendere più efficienti i flussi della logistica marittima e portuale.
L’evento sarà l’occasione per presentare la visione e il potenziale di crescita della startup, attraverso il confronto con operatori del settore e rappresentanti delle istituzioni, con un intervento istituzionale di Alessandro Terrile, vicesindaco di Genova.
PROGRAMMA
Introduzione e apertura dei lavori
-Andrea Resmini, Partner CDP Venture Capital e Chairman Maritime Ventures
-Enrico Noseda, CEO Maritime Ventures
Presentazione di 4T4
-Tommaso Baù, Founder & CEO 4T4
Panel session
-Stefano Cangelosi, Head of Business Process Management, PSA Italy
-Vittoria Gozzi, Confindustria Genova
-Tommaso Baù, Founder & CEO 4T4
Intervento istituzionale
-Alessandro Terrile, vicesindaco di Genova
Aperitivo di networking