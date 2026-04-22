NASCE 4T4, TERZA STARTUP DI MARITIME VENTURES: UNA PIATTAFORMA PER LA PIANIFICAZIONE ROBUSTA DELLE FLOTTE E LA RIDUZIONE DELLA CONGESTIONE NEI TERMINAL

Evento di presentazione della startup al Blue District di Genova il 21 aprile

-Le PMI della logistica perdono circa €2.200 al mese per ogni camion a causa della congestione negli hub logistici e terminal portuali, con più di due ore di attesa in media al giorno causando una forte perdita di produttività della flotta

-4T4 è una piattaforma di decision intelligence per le aziende di autotrasporto: un nuovo layer decisionale che integra nei processi della flotta i vincoli esterni e probabilistici dei terminal, oggi ignorati dai sistemi tradizionali

-La piattaforma promette di ridurre i tempi di attesa attraverso algoritmi probabilistici e interfacce in linguaggio naturale che comprendono i vincoli operativi reali dei gestori della flotta

-Già avviati i primi test pilota con un’azienda di trasporto e con PSA Italy, che in Italia opera tre terminal container e rappresenta il 25% della merce containerizzata gateway

Nasce 4T4, una piattaforma basata su intelligenza artificiale per affrontare la congestione dei camion nei terminal portuali e negli hub logistici, un problema che costa alle PMI della logistica oltre €2.200 al mese per ogni veicolo. 4T4 è la terza startup di Maritime Ventures, l’iniziativa di sistema lanciata da CDP Venture Capital e gestita operativamente da Cariplo Factory e Bridgemaker, che aggrega primari investitori finanziari e industriali come Fincantieri, PSA Italy, Fondazione Compagnia di San Paolo, Neva SGR e Friulia, con il supporto di partner istituzionali come il Comune di Genova, la Regione Friuli-Venezia Giulia, l’Università degli Studi di Genova, Confindustria Genova, ForMare, Assonave e la collaborazione di Intesa Sanpaolo Innovation Center.

UN PROBLEMA CHE COSTA CARO A TUTTA LA FILIERA

La criticità è emersa dalle analisi condotte con gli operatori della filiera logistico-portuale, che ha evidenziato come ogni giorno migliaia di camion attendono oltre 2 ore ai varchi di terminal portuali e hub logistici, con una perdita di produttività che può raggiungere il 30% della capacità operativa. Per una PMI dell’autotrasporto, questo si traduce in oltre €2.200 al mese di costi per ogni veicolo fermo. La congestione non colpisce solo i trasportatori: i terminal affrontano picchi di traffico imprevedibili, inefficienze nella movimentazione dei container (in media sono stimati più di 1,5 movimenti non produttivi della gru per container in grandi terminal) e difficoltà crescenti nel coordinare decine di operatori con vincoli spesso incompatibili.

Dalle interviste condotte con la filiera logistico-portuale è emerso un quadro inequivocabile: i trasportatori intervistati hanno confermato che nessuna soluzione sul mercato oggi è in grado di catturare i vincoli operativi reali dei fleet manager o dispatcher per generare piani realmente fattibili. I tradizionali Transport Management System (TMS) ottimizzano ‘sulla carta’, assumendo condizioni ideali, ma falliscono di fronte a ritardi, imprevisti e alla complessità dei vincoli dei nodi logistici.

4T4, LA TERZA STARTUP DI MARITIME VENTURES

4T4 è una piattaforma di decision intelligence per le aziende di autotrasporto. A differenza dei tradizionali TMS, introduce un layer decisionale capace di integrare nei processi della flotta i vincoli esterni e probabilistici dei terminal – informazioni che oggi restano fuori dalla portata dei sistemi di pianificazione standard. La piattaforma è progettata per trasformare la pianificazione delle flotte da un’attività manuale, rigida e vulnerabile agli imprevisti, in un processo robusto, collaborativo e scalabile; 4T4 comprende i vincoli operativi espressi in linguaggio naturale e orchestra le interazioni tra aziende di trasporto e nodi logistici.

La piattaforma offre una soluzione SaaS articolata su tre pilastri tecnologici:

-Un’interfaccia conversazionale che cattura il know-how dei dispatcher attraverso il linguaggio naturale, strutturando automaticamente vincoli operativi complessi (orari di carico/scarico, priorità, disponibilità mezzi);

-Un motore di pianificazione predittivo, basato su algoritmi probabilistici (non deterministici), che calcola le migliori soluzioni considerando la probabilità degli eventi e delle disruption.

-Ottimizza le operazioni nel rispetto dei trade-off impostati dall’utente e restituisce suggerimenti per una pianificazione dei trasporti realmente robusta e resiliente.

-Un livello di orchestrazione collaborativa tra trasportatori e terminal, che integra le informazioni operative dei terminal nei criteri decisionali dei trasportatori, allineando produttività della flotta e fluidità del terminal in un beneficio sistemico per entrambi.

UN MERCATO FRAMMENTATO CON UN BISOGNO COMUNE

Il mercato europeo del trasporto merci su gomma conta circa 6 milioni di camion, di cui 120.000 appartengono a PMI dedicate al trasporto containerizzato, con 16.000 veicoli solo in Italia. La maggior parte di queste aziende possiede flotte tra 10 e 250 veicoli e utilizza ad oggi soluzioni enterprise tradizionali che risultano per loro troppo costose, rigide o complesse. 4T4 si rivolge proprio a questo segmento, offrendo una piattaforma self-provisioning accessibile anche alle piccole e medie imprese.

La startup ha già completato un’importante fase di validazione di mercato, conducendo decine di interviste con operatori dei terminal e aziende di trasporto, e avviando i primi test pilota con due partner strategici, tra cui grandi realtà del settore portuale come PSA Italy, che nel 2025 ha movimentato oltre 2 milioni di TEUs (Twenty-foot Equivalent Unit, l’unità di misura standard nel trasporto marittimo e intermodale, equivalente al volume di un container ISO da 20 piedi) nei tre terminal di PSA Genova Pra’, PSA SECH e PSA VENICE-Vecon.

«Genova è una città che vive di porto e con il porto, e ogni innovazione in grado di migliorare l’integrazione tra queste due dimensioni ha un valore strategico per tutto il territorio» – commenta Alessandro Terrile, vicesindaco e assessore ai Rapporti tra porto e città. «La congestione nei terminal non è solo una questione che riguarda gli operatori logistici, ma è un fattore che ha ricadute dirette sulla viabilità urbana, sulla qualità della vita dei cittadini e sulla competitività del nostro sistema economico. Soluzioni come 4T4 dimostrano come l’innovazione digitale possa contribuire in modo concreto a rendere più efficienti i flussi, ridurre le attese e costruire un dialogo più efficace tra trasportatori e terminal. Come Comune di Genova continuiamo a sostenere le iniziative che favoriscono questa integrazione, perché migliorare la fluidità dei traffici portuali significa anche rendere la città più vivibile e sostenibile».

«Con 4T4 Maritime Ventures lancia la terza startup in soli 18 mesi, consolidando l’efficacia del nostro modello di venture building. Dalla nautica con Fundo.one alla cantieristica con BluComply, fino alla logistica portuale con 4T4, prosegue il nostro impegno nel digitalizzare la filiera marittima partendo da bisogni concreti del mercato» – ha dichiarato Enrico Noseda, AD di Maritime Ventures e Chief Innovation Officer di Cariplo Factory. «La congestione nei terminal è una criticità che impatta non solo migliaia di PMI e operatori, ma anche i territori circostanti. 4T4 risponde a questa sfida con una soluzione capace di trasformare la gestione delle flotte in Europa; la validazione ottenuta con un partner strategico come PSA Italy ne conferma il grande potenziale».

«La pianificazione delle flotte oggi è ancora un’attività manuale e frammentata: un processo decisionale storicamente affidato all’uomo e non supportato da algoritmi capaci di integrare vincoli esterni e incertezza operativa. Il risultato è un sistema che fatica a scalare di fronte a scenari complessi, a continui imprevisti ed alla complessità dei nodi logistici» – ha concluso Tommaso Baù, CEO di 4T4. «Le perdite per le PMI dell’autotrasporto sono insostenibili, pari a oltre €2.200 al mese per ogni veicolo fermo. 4T4 nasce per risolvere questo problema: non proponiamo l’ennesimo TMS che ottimizza ‘sulla carta’, ma un orchestratore che comprende il mondo reale e coordina trasportatori con hub logistici e terminal portuali. Tutto questo è stato reso possibile dall’eccellente lavoro svolto con il gruppo di Maritime Ventures e dal supporto dei partner industriali».

Alessandro Terrile, vicesindaco e assessore ai Rapporti tra porto e città all’evento di presentazione della startup

Enrico Noseda, AD di Maritime Ventures e Chief Innovation Officer di Cariplo Factory all’evento di presentazione della startup

Tommaso Baù, CEO di 4T4 all’evento di presentazione della startup