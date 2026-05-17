Trasporti: La multimodalità è sempre più funzionale

(Foto courtesy GTS Rail)

Il settore marittimo e portuale – in questo periodo – sta dimostrando una forte sensibilità alle fluttuazioni delle variabili chiave dei flussi commerciali mondiali, generando una stretta correlazione con la crescita dell’economia e con gli scambi commerciali. E’ questo sta influenzando i livelli di produzione, l’approvvigionamento, le catene di approvvigionamento, le attività logistiche, sistemi di trasmissione di informazioni e dati e la posizione delle compagnie e dei territori.

La visita del presidente Trump in Cina ha avuto un solo significato: riconoscere la Cina come una nuova potenza mondiale con cui concordare le strategie future per sostenere il nuovo l’equilibrio globale.

Stiamo assistendo a un ‘nuovo gioco del potere’, soprattutto nel settore portuale marittimo a livello globale e lo Stretto di Hormuz ne è l’ultimo esempio. Si riconosce che nel settore dei trasporti marittimi, esiste un legame molto stretto in termini di saldi/squilibri tra domanda e offerta. E lo ricordiamo che la domanda di servizi per la navigazione viene espressa in ‘ton-miglia’ (variabile economica di flusso); mentre l’offerta di stiva, di tonnellaggio disponibile per un determinato viaggio, è una variabile di stock.

Lo Stretto di Hormuz, quindi, funge da punto di strozzatura strutturale per i flussi energetici globali, il che significa che l’instabilità in questo corridoio influisce direttamente sulla disponibilità di carburante, sulle tariffe di trasporto e sull’affidabilità della catena di approvvigionamento.

Si può verificare che una bassa disponibilità coincide con tariffe di trasporto elevate; e, quando la quantità offerta è elevata, si registra una diminuzione delle tariffe di trasporto e, rapidamente, un eccesso di offerta.

Cioè, in situazioni di bassi prezzi/merci, si costruiscono meno navi e si demoliscono. E, quando la domanda aumenta, sono necessarie più unità e servizi che, poiché non c’è disponibilità e condizioni per rispondere immediatamente, fa salire le tariffe di trasporto e, immediatamente, si incoraggia la costruzione, visualizzando improvvisamente un eccesso di offerta e una diminuzione del traffico merci.

In questo scenario, il trasporto multimodale sta guadagnando spazio; e impiegando più modalità trasportistica per la stessa spedizione si ottimizzano i punti di forza di ciascuna modalità. Un carico può partire su strada, proseguire in treno e completare il viaggio con un tratto marittimo. Così si muovono grandi volumi in modo più efficiente e, in alcune situazioni, anche con costi migliori.



La differenza – rispetto a una serie di modalità di spedizioni separate – è che il tutto viene gestito sotto un unico contratto, con un operatore che coordina le varie fasi e si occupa della documentazione. Per chi spedisce la merce questo significa meno passaggi burocratici e un unico punto di riferimento. Anche se in logistica, questo vuol dire dover collaborare con diversi soggetti, quali terminal ferroviari, operatori portuali, aziende che gestiscono il traffico su rotaia.

E comunque, la multimodalità offre dei vantaggi. Il primo beneficio è di natura ‘sociale’, cioè è un trasporto sostenibile; treni e navi, per tonnellata trasportata, emettono meno CO₂ rispetto ai camion su modalità road. Per le compagnie e aziende di trasporto, dovendo affrontare normative ambientali sempre più stringenti e soddisfare i bisogni delle supply chain, la sostenibilità è una leva importante.

Il secondo vantaggio per la multimodalità riguarda il trasporto per lunghe distanze: quando una spedizione deve percorrere centinaia di chilometri, usare il treno per la tratta principale e la strada solo per il primo e ultimo miglio può ridurre i costi; questo vale anche quando si usa la via marittima come modalità principale (disponendo di dislocare grossi volumi ) e poi il treno come seconda e il camion per la consegna delle merci.

Infine, c’è la questione infrastrutturale. L’Europa e l’Italia stanno investendo per modernizzare le reti ferroviarie e i nodi logistici a corridoi marittimi. I lavori creano disagi nel breve periodo, ma puntano a rendere il sistema più capace e affidabile nel futuro. Quando le infrastrutture saranno completate, la multimodalità potrà esprimere tutto il suo potenziale. Un esempio pratico e moderno è stato quello realizzato tra GTS e CMA CGM nel 2024. (Art. 01.04.2024, CMA CGM si allea con l’italiana GTS dando vita a una nuova joint venture nel trasporto ferroviario – il nautilus).



Si sottolinea, però, che non tutti i porti di un corridoio europeo sono infrastrutturati: cioè non tutte le aree portuali e retroportuali sono servite allo stesso modo; ci sono zone dove la rete ferroviaria o i collegamenti portuali non permettono soluzioni multimodali efficaci e in questi casi la strada resta l’unica opzione realistica.

La crescita della multimodalità va declinata con la digitalizzazione: sistemi di tracking, piattaforme che integrano dati provenienti da camion, treni e navi e strumenti di ottimizzazione delle rotte aiutano a ridurre gli imprevisti.

La logistica di oggi non è più fatta di compartimenti stagni, ma di reti interconnesse e richiede una collaborazione tra gli attori della filiera: trasportatori, operatori ferroviari, terminal portuali e committenti. Siamo in piena trasformazione culturale oltre che operativa!

Servono competenze, tecnologia e disponibilità a collaborare. Adattarsi significa cogliere le nuove possibilità offerte dal mercato.

Abele Carruezzo