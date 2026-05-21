Debutta “La logistica del futuro”, la rubrica radiofonica/podcast su RadioVeneto24

Racconterà l’importanza della logistica per l’economia, attraverso dati, notizie e la voce degli esperti del settore

Debutta venerdì 22 maggio alle ore 12.09 (replica alle 14,09 e alle 16,09) su RadioVeneto24 –www.veneto24.it in DAB e FM 106.8 con copertura di tutto il nordest-la rubrica “La logistica del futuro” prodotta da Interporto Padova e da Green Logistics Expo, il salone internazionale della logistica che si svolgerà a Padova dal 14 al 16 ottobre prossimo.

A condurre la rubrica e le interviste, ogni venerdì, il giornalista Riccardo Sandre, che accompagnerà gli ascoltatori alla scoperta di un mondo, quello della logistica, poco conosciuto, ma assolutamente fondamentale per l’economia globale.

Molti anni fa ebbe successo una canzone intitolata “Video killed radio stars”, e allora, era il 1979, erano in tanti a scommettere su un rapido declino della radio. Oggi quella profezia, non solo si è rivelata sbagliata, ma la radio è sempre più un canale di informazione e intrattenimento apprezzato grazie anche alle innovazioni tecnologiche portate dal digitale.

La rubrica “La logistica del futuro” infatti diventa anche un podcast che sarà disponibile gratuitamente sulle piattaforme audio come Spotify, e verrà diffuso in formato mp4 in allegato a comunicati, newsletter ed ogni altro supporto digitale. Venendo ai contenuti, ogni puntata della rubrica/podcast ha una durata di dieci minuti incentrati su di un argomento significativo della logistica analizzato con un autorevole ospite esperto proprio di quella materia: si passa così ad esempio dalla geopolitica che stravolge le regole fino ad oggi seguite negli scambi internazionali, all’importanza della sostenibilità della logistica, fino alla necessità di sviluppare il trasporto ferroviario merci e l’intermodalità.

La rubrica/podcast “La logistca del futuro” è parte della articolata campagna di comunicazione pianificata da Green Logistics Expo, che quest’anno comprende anche una campagna di spot radiofonici sull’emittente nazionale Radio24, oltre a pagine pubblicitarie su media nazionali e a una capillare attività di comunicazione attraverso le fondamentali riviste del settore.