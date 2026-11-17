(Foto archivio Il Nautilus)

Il futuro per i porti è già iniziato se si vuole rimanere competitivi. Ne parliamo con il Prof Ugo Patroni Griffi

Il settore dei trasporti marittimi e con esso i porti delle rotte consolidate sta attraversando una fase di profonda trasformazione, determinata dalla convergenza di fattori geopolitici, tecnologici e organizzativi che stanno ridefinendo il funzionamento delle catene logistiche globali.

Una governance portuale che non avverte tali trasformazioni in atto è destinata solo all’autoreferenzialità portando al declino i porti amministrati.

Automazione, intelligenza artificiale e digitalizzazione stanno ridefinendo le operazioni logistiche e la gestione della supply chain.

In uno scenario segnato dalla ricerca di maggiore efficienza, adattamento tecnologico e necessità di professionisti qualificati, il settore sta affrontando una trasformazione che richiede nuove soluzioni e modelli di collaborazione.

Ne parliamo con il Prof. Ugo Patroni Griffi, docente di Infrastrutture e Logistica Sostenibile presso l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari.

Ancora una volta, Professore, ci ritroviamo da queste pagine de Il Nautilus, ad analizzare queste sfide e conoscere le ultime innovazioni applicate alla logistica, come ottimizzare trasporti e distribuzione.

L’invito a trattare tali argomenti nasce come ‘punto d’incontro’ di riferimento per i professionisti della logistica e dei trasporti; e anche per il fatto che si continua a percepire grande interesse per le zone retroportuali da parte delle aziende investitrici e sugli ‘stop’ burocratici da parte di Enti territoriali verso altre aziende che hanno già programmato il loro futuro; vedi la Green Valley Hydrogen di Brindisi e Taranto.

E veniamo alle domande

Quali nuove funzionalità, in linea con le sfide attuali, stanno interessando la logistica, supply chain e operazioni dei trasporti?

La trasformazione più importante riguarda la capacità di anticipare gli eventi. Conoscere dove si trova una merce è ormai il punto di partenza: il salto di qualità consiste nel prevedere quando arriverà, quali ostacoli incontrerà e come organizzare, di conseguenza, persone, mezzi e infrastrutture.

L’intelligenza artificiale può aiutare a programmare gli accosti, distribuire meglio gli spazi nei piazzali, prevedere i picchi di traffico e intervenire sulle attrezzature prima che un guasto interrompa il lavoro. I gemelli digitali, cioè rappresentazioni virtuali aggiornate attraverso i dati del porto, consentono di simulare decisioni e verificarne gli effetti prima di realizzarle. Rotterdam sta sviluppando proprio questa prospettiva, mettendo in relazione infrastrutture, movimenti delle navi e condizioni ambientali.

Ma l’innovazione decisiva è far dialogare chi oggi lavora troppo spesso per compartimenti separati: nave, terminal, autotrasporto, ferrovia, spedizionieri e amministrazioni. Se una nave arriva prima, ma il treno è già partito e i camion restano in coda, abbiamo accelerato un segmento senza migliorare la catena.

Per questo bisogna partire dai processi. Trasferire sullo schermo una procedura inutilmente complicata significa soltanto rendere digitale l’inefficienza.

La domanda da porre è semplice: quanti passaggi possiamo eliminare? Quante volte chiediamo lo stesso dato? Quanto tempo facciamo perdere a un’impresa?

Professore, uno dei principali programmi di un porto è l’espansione e la ristrutturazione della sua area per rafforzare le nuove tecnologie di intelligenza artificiale e analisi dei data che stanno trasformando le operazioni della catena di approvvigionamento.

Come deve e dovrà essere ri-strutturato un porto per rimanere competitivo? E quale potrà essere il differenziale di un porto rispetto agli atri dello stesso Sistema Portuale?

Un porto competitivo deve essere accessibile dal mare, connesso a terra e affidabile nei servizi. Fondali, banchine e piazzali restano essenziali: nessun algoritmo sostituisce un’infrastruttura mancante. Ma costruire una banchina senza risolvere i collegamenti ferroviari, gli accessi stradali, la disponibilità energetica e l’organizzazione dei controlli significa lasciare incompiuto l’investimento.

Occorre progettare insieme infrastruttura fisica, infrastruttura digitale e organizzazione. Un terminal moderno ha bisogno di spazi adeguati, ma anche di dati attendibili, sistemi interoperabili, sicurezza informatica e personale formato. E il porto deve essere pensato insieme al retroporto: aree produttive, magazzini, servizi e collegamenti costituiscono un unico sistema economico.

La competitività si misura anche nella prevedibilità. Un’impresa deve poter programmare una consegna, un investimento, l’avvio di un impianto. L’incertezza ha un costo, anche quando non compare nei tariffari.

Quanto ai porti della stessa Autorità di sistema, il differenziale dovrebbe nascere dalla specializzazione e dalla complementarità. Considero un errore distribuire a ciascuno una copia ridotta delle stesse funzioni per soddisfare equilibri territoriali. Bisogna riconoscere le vocazioni, valutarne la domanda e costruire collegamenti tra gli scali.

Per Brindisi, ad esempio, ritengo centrale il rapporto tra porto, industria, energia e aree retroportuali. Le opere acquistano valore quando rendono possibili nuove attività e consolidano quelle esistenti. Un sistema portuale funziona quando offre alle imprese più opportunità attraverso scali diversi e coordinati.

Penso che ci sono anche altre due grandi sfide: sostenibilità e talenti. Le aziende hanno bisogno di operazioni più efficienti e responsabili, ma anche di professionisti pronti a gestire ambienti sempre più tecnologici e complessi.

Chi sono i nuovi manager, professionisti di asset logistici e industriali e quali capacità sono richieste oggi ai dirigenti di un Sistema Portuale?

Servono persone capaci di tenere insieme competenze che tradizionalmente sono rimaste distanti: infrastrutture, economia dei trasporti, diritto, energia, dati e organizzazione del lavoro.

Chi dirige un sistema portuale non deve saper programmare un algoritmo, ma deve saper valutare quale problema quell’algoritmo dovrebbe risolvere, quanto costa e quali risultati produce. Deve comprendere un piano industriale, verificare la sostenibilità di un investimento, riconoscere i rischi di dipendenza da un fornitore tecnologico e pretendere che i sistemi possano dialogare tra loro.

Occorre soprattutto capacità di esecuzione. Annunciare un progetto è relativamente semplice; portarlo a compimento richiede preparazione, continuità e assunzione di responsabilità. Una buona governance individua gli ostacoli, distingue quelli reali da quelli usati come alibi e lavora per superarli.

Questo vale anche per la transizione energetica. Sui progetti industriali, comprese le iniziative legate all’idrogeno, bisogna pretendere valutazioni rigorose: disponibilità di energia, domanda effettiva, sostenibilità economica, sicurezza e impatti ambientali. Il rigore deve però condurre a una decisione motivata entro tempi prevedibili. Lasciare un investimento sospeso indefinitamente produce conseguenze per le imprese, i lavoratori e il territorio.

Infine, l’automazione va accompagnata. Cambieranno mansioni e competenze, con effetti diversi sulle singole attività. Formazione, riqualificazione e confronto con i lavoratori devono entrare nella progettazione degli investimenti fin dall’inizio. La qualità del lavoro è una componente della qualità del porto.

Sicuramente, il cambiamento di paradigma – energetico, tecnologico e soiale – che stiamo vivendo evidenziano alcune tendenze che stanno segnando la trasformazione della logistica.

Quali sono i principali fattori che ne influenzeranno l’evoluzione nei prossimi anni?

La geopolitica peserà sempre di più sulle decisioni logistiche. Le imprese dovranno valutare, insieme al costo del trasporto, l’affidabilità delle rotte, la disponibilità di alternative e il rischio di interruzione delle forniture. Per i porti questo significa prepararsi a scenari diversi e sviluppare una maggiore capacità di adattamento.

Il secondo fattore è l’energia. Elettrificare mezzi, attrezzature e servizi richiede potenza disponibile, reti adeguate e investimenti coordinati. Per i nuovi combustibili serviranno valutazioni legate alle effettive esigenze dei traffici e dell’industria. La transizione va costruita attraverso scelte verificabili, evitando di trasformare ogni tecnologia in una promessa universale.

Il terzo fattore è la condivisione dei dati. Gli sportelli unici marittimi promossi dall’IMO indicano una direzione precisa: consentire lo scambio delle informazioni attraverso un punto di accesso comune, riducendo frammentazioni e duplicazioni. Il risultato dipenderà dalla capacità delle amministrazioni e degli operatori di collaborare concretamente.

A questo si lega la sicurezza informatica: più attività dipendono dai sistemi digitali, più diventa necessario garantire continuità operativa, proteggere gli accessi e preparare procedure di emergenza.

Infine, conterà la qualità delle istituzioni. Possiamo disporre di una posizione geografica favorevole e di ottime infrastrutture, ma perdere attrattività se ogni decisione diventa imprevedibile. La geografia offre un’opportunità; la capacità amministrativa determina quanto riusciamo a utilizzarla.

Ed allora, per concludere, crediamo importante combinare che la conoscenza possa trasformarsi in competenze generando nuove opportunità per i professionisti del settore.

Come trasformare la conoscenza in competenze e nuove opportunità professionali?

Portando la formazione dentro i problemi reali. Nei percorsi universitari e nei master dedicati alle infrastrutture e alla logistica dobbiamo mettere i partecipanti davanti a un piano industriale, a un collegamento ferroviario da organizzare, a una procedura da semplificare, a un investimento energetico da valutare.

Università, imprese, autorità portuali e lavoratori devono confrontarsi su casi concreti e risultati misurabili. Anche la formazione continua dei dirigenti pubblici è essenziale: chi prende decisioni su tecnologie e mercati in rapida evoluzione deve avere occasioni serie per aggiornarsi.

Il Mediterraneo ci offre una grande opportunità. Per coglierla servono porti capaci di trasformare il passaggio delle merci in attività produttive, servizi qualificati e occupazione. È su questo che giudicherei una governance portuale: quanto valore riesce a creare per il territorio e quante possibilità apre a chi vi lavora.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione, Redazione de IL Nautilus.

Ugo Patroni Griffi, Professore Ordinario di Diritto Commerciale e docente Infrastrutture e Logistica Sostenibile presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e presso la LUISS Guido Carli di Roma. Past-President dell’AdSP Mare Adriatico Meridionale; Commissario Straordinario di Governo per opere strategiche del PNRR; dirige master universitari dedicati alle infrastrutture, alla logistica e alle Zone Economiche Speciali, oltre a far parte del Comitato scientifico del Nautilus Lab su www.ilnautilus.it.

Abele Carruezzo











