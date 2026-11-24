L’intervento al convegno “Logistica Sicura: Paese più forte”, promosso da Assologistica in collaborazione con Regione Lombardia, che si è svolto oggi a Roma.

Roma- Sicurezza, legalità e competitività del sistema logistico italiano sono stati al centro del convegno “Logistica Sicura: Paese più forte”, promosso da Assologistica in collaborazione con Regione Lombardia, che si è svolto oggi a Roma, presso la sede della Delegazione regionale.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto tra istituzioni, Forze dell’Ordine e imprese, durante il quale Assologistica ha presentato i dati relativi all’impatto economico dei blocchi e delle azioni illegali nelle piattaforme logistiche e avanzato proposte concrete per rafforzare la prevenzione e il coordinamento degli interventi a livello nazionale.

“La logistica è un’infrastruttura essenziale per il Paese: in Italia conta oltre 83mila imprese e più di 822mila addetti, genera un fatturato di circa 158 miliardi di euro e investe oltre 7 miliardi. È un settore che cresce e crea lavoro, ma la sua attività è sempre più esposta a intimidazioni, blocchi, violenze e azioni illegali che mettono a rischio lavoratori, imprese e continuità dei servizi. I dati raccolti su nove aziende, con oltre 20mila dipendenti diretti e in appalto, mostrano la dimensione del problema. Tra gennaio 2023 e novembre 2025 si sono verificati 149 episodi di contestazione, durati complessivamente 305 giorni lavorativi. In 52 casi è stato necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine, ma solo 10 interventi hanno consentito di ripristinare le normali condizioni di lavoro.

Le imprese coinvolte hanno registrato danni e perdite per oltre 206 milioni di euro, soprattutto per clienti persi, concessioni e costi legati ai disservizi. Il rischio è che clienti e hub logistici si spostino altrove, con conseguenze sulla competitività e sull’occupazione. Le aziende intervistate stimano oltre 127 milioni di euro di potenziali perdite di clienti nei prossimi due anni e segnalano il rischio di perdere migliaia di posti di lavoro. Con il Ministero dell’Interno abbiamo avviato in questi mesi un dialogo costruttivo e una collaborazione proficua, di cui ringraziamo il Ministro.

Il nostro obiettivo è rafforzarla insieme, e per questo mettiamo a disposizione alcune proposte: un tavolo di lavoro permanente con le istituzioni e le associazioni d’impresa, una collaborazione ancora più stretta tra le imprese e Prefetture, Questure e Arma dei Carabinieri, che già operano in stretto raccordo tra loro, un’attenzione particolare alle aree più esposte eprocedure condivise per la gestione delle situazioni di crisi. Potrebbero completare il quadro un servizio nazionale di segnalazione attivo 24 ore su 24 e percorsi di formazione dedicati agli operatori sul territorio”. Lo ha detto il presidente di Assologistica Paolo Guidi intervenendo al convegno ‘Logistica Sicura: Paese più forte’ cui hanno partecipato, tra gli altri, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

“I siti logistici sono ormai, a tutti gli effetti, obiettivi sensibili. Le imprese sono troppo spesso oggetto di aggressioni, intimidazioni e ricatti che alterano la gestione degli appalti e la concorrenza, a danno di chi rispetta le regole, e il fenomeno si sta allargando dai magazzini ai porti.

Per questo riteniamo utile lavorare insieme a modalità d’intervento condivise, come fasce orarie di presidio garantite al mattino e al pomeriggio nelle situazioni di crisi, e alla piena applicazione dell’articolo 14 del decreto Sicurezza, che ha già messo a disposizione uno strumento importante contro i blocchi stradali. È il modo migliore per rafforzare la fiducia dei clienti nella logistica italiana e mantenere nel nostro Paese gli hub logistici. Su questo fronte abbiamo già avviato un’ottima ed efficace collaborazione con l’Arma dei Carabinieri: il Protocollo d’intesa e gli incontri sul territorio hanno creato un canale diretto tra le imprese e i reparti

dell’Arma, che sta dando risultati concreti sul piano della prevenzione”, ha sottolineato il presidente Guidi.

“I dati – ha aggiunto Umberto Ruggerone, vicepresidente di Assologistica – mostrano la necessità di un’azione comune e continuativa. Prevenire le escalation e garantire la sicurezza nelle piattaforme logistiche è nell’interesse dell’intero sistema economico. Significa tutelare il diritto al lavoro e all’impresa, la libera concorrenza e l’ordine pubblico. Occorre uno sforzo comune affinché le attività possano svolgersi senza pressioni illegali, nel rispetto delle regole e a beneficio del Paese”.

Intervenendo sul tema della formazione, il Gen. Brig. Stefano Romano dell’Arma dei Carabinieri ha illustrato il Protocollo d’intesa sottoscritto con Assologistica e il ciclo di incontri territoriali avviato a Codogno e a Castel San Giovanni con le imprese, le Prefetture e le Questure.

Il Generale ha sottolineato il valore della prevenzione e di uno scambio costante e tempestivo di informazioni tra imprese e reparti dell’Arma per la tutela di siti, merci e lavoratori. Per Confindustria è intervenuto Marco Ravazzolo, Direttore Politiche per l’Ambiente, l’Energia e la Mobilità, che ha ricordato come la sicurezza della logistica sia una condizione essenziale per la competitività dell’intero sistema industriale e delle filiere produttive del Paese.

Nella tavola rotonda, moderata da Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, le imprese hanno portato la propria testimonianza diretta. Filippo Caltabiano (Fiege Logistics) e Alessandro Renzo (GXO Logistics) hanno descritto l’impatto dei blocchi sull’operatività dei magazzini e sulla continuità del servizio ai clienti. Gabriele Zanazzi (Centromarca) ha portato il punto di vista dell’industria di marca, che subisce in prima persona ritardi e interruzioni lungo la filiera. Rosario Rasizza (Openjobmetis) si è soffermato sulla legalità e sulla trasparenza nella gestione del lavoro e degli appalti, mentre Giampiero Falasca (DLA Piper) ha approfondito gli strumenti giuridici a disposizione delle imprese.