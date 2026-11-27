Padova-Si è svolta questa mattina a Milano la 22ma edizione del Premio “Il logistico dell’anno” organizzato da Assologistica e Euromerci. Ad Interporto Padova Hall nella categoria “Premi aziendali ” è stato assegnato il premio “Il logistico dell’anno” per la ideazione e realizzazione di Green Logistics Expo il Salone internazionale della Logistica Sostenibile, giunto quest’anno alla sua quarta edizione. Hanno ritirato il riconoscimento Paolo Pandolfo, vicedirettore di Interporto Padova Hall S.p.A., e Giulia Franzato, responsabile di Green Logistics Expo.

Il premio valorizza imprese, manager e progetti che si distinguono per innovazione, sostenibilità, efficienza e contributo allo sviluppo del settore logistico.

Questa la motivazione del premio: “Green Logistics Expo è il Salone internazionale della Logistica Sostenibile – giunto quest’anno alla sua quarta edizione – che si svolge con cadenza biennale alla Fiera di Padova. Ideata e organizzato da Interporto Padova Hall S.p.A, la manifestazione si è distinta fin da subito per l’approccio originale. Infatti, l’obiettivo non è mai stato quello di una corsa al primato per metri quadri occupati o volume di espositori, bensì per la creazione di uno spazio autorevole di dialogo e collaborazione tra associazioni, istituzioni e imprese. L’evento si configura come un vero e proprio ‘think tank’ della logistica: un fitto programma di incontri che permette ai leader di mercato di guardare oltre la semplice vetrina di servizi e prodotti definendo insieme le strategie per affrontare le prossime sfide industriali in un confronto diretto con i policy maker. Nel tempo Green Logistics Expo ha saputo costruire una vera e propria community d’eccellenza con i grandi player internazionali e le associazioni del settore.

La manifestazione poggia su tre pilastri, coprendo la logistica con un approccio a 360 gradi: Intermodalità, Magazzini e Intralogistica, Logistica Urbana; a questi si aggiunge un programma scientifico di altissimo livello che quest’anno ha offerto oltre quaranta appuntamenti tra convegni, seminari e tavole rotonde tutti liberamente accessibili e a ingresso gratuito. L’obiettivo per le prossime edizioni è quello di proseguire con lo stesso modello – che ha ricevuto unanimemente commenti positivi – approfondendo segmenti specifici come quello delle logistiche del freddo e del farmaco, presentando le più interessanti innovazioni tecnologiche e rafforzando lo spazio di confronto scientifico e culturale sui temi chiave per la costruzione di una logistica sostenibile in termini economici, sociali ed ambientali”.