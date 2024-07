Disney espanderà le crociere asiatiche con navi costruite per il mercato giapponese

(La Disney Wish in servizio da Port Canaveral nel 2022; foto courtesy by DCL)

Continua l'espansione delle operazioni di crociera e intrattenimento della Disney

Tokyo. Un accordo di licenza è stato annunciato ieri con l'operatore di Tokyo Disneyland e il Tokyo Disney Resort per lanciare una nuova nave da crociera a marchio Disney in Giappone.

L'Oriental Land Co costruirà e opererà la nona nave da crociera Disney nell'ambito di quest'accordo di licenza.

L'Oriental Land Company, che ha una relazione di oltre 20 anni con Disney, dopo aver aperto Tokyo Disneyland nel 1983, ha riferito di aver deciso di entrare nel settore delle crociere in Giappone. Ha stipulato un accordo con la Disney e contratto con Meyer Werft a Papenburg, in Germania, per costruire una nave da crociera basata sulla classe Disney Wish. La società prevede di investire circa 2 miliardi di dollari nel progetto e di iniziare le operazioni di crociera dall'area di Tokyo entro i primi 2029.

“Disney Cruise Line ha piani ambiziosi per portare le vacanze in famiglia e la narrazione Disney a più ospiti in tutto il mondo che mai”, ha dichiarato Josh D'Amaro, presidente di Disney Experiences. “Siamo entusiasti di continuare il successo di questa espansione mentre collaboriamo con Oriental Land Co. per introdurre un'altra esperienza di vacanza distinta Disney alle famiglie e ai fan in Giappone”.

La nave sarà basata su design e classe della Disney Wish – 140.000 tonnellate lorde, entrata in servizio nel 2022 – e sulle navi gemelle Disney Treasure, a partire dalla consegna entro la fine dell'anno, e sulla Disney Destiny che ha recentemente iniziato la costruzione in Germania.

Disney sarà responsabile dei progetti creati da Walt Disney Imagineering per presentare molti luoghi ed esperienze preferite dagli ospiti con modifiche selezionate appositamente progettate per gli ospiti giapponesi.

Come le prime tre navi della classe, anche questa nuova sarà alimentata da gas naturale liquefatto. La nave avrà circa 1.250 cabine passeggeri con alloggi per circa 4.000 passeggeri.

Durante una conferenza stampa a Tokyo, Oriental Land ha dichiarato che prevede di trasportare circa 400.000 ospiti all'anno e di raggiungere le vendite di circa 100 miliardi di yen (620 milioni di dollari) all'anno. La nave da crociera sarà registrata in Giappone, rendendola la più grande nave passeggeri giapponese di sempre. I piani iniziali prevedono crociere da due a quattro notti. Si considereranno altri progetti di itinerari più lunghi, crociere di destinazione internazionali per il futuro.

L'ordine al cantiere Meyer di Papenburg arriva mentre il cantiere sta cercando il sostegno del Governo per un salvataggio finanziario. Il cantiere, che ha un solido order book, sta affrontando un deficit finanziario a causa degli aumenti dei costi dei materiali e della struttura di finanziamento degli ordini di costruzione di navi da crociera. La scorsa settimana, la società ha accettato i termini di una ristrutturazione e tagli di posti di lavoro con i sindacati tedeschi, mentre i colloqui con il Governo federale sulle garanzie sui prestiti.

Disney ha riferito che l'espansione in Giappone fa parte di un'espansione decennale di 60 miliardi di dollari dei parchi a tema Disney e delle attività di crociera. Uno dei principali obiettivi è in Asia, dove Disney prevede anche di lanciare un'altra nave da crociera, la Disney Adventure, navigando tutto l'anno da Singapore con crociere di tre e quattro notti a partire dal 2025.

La nave da crociera con sede a Singapore è stata completata in Germania in un progetto supervisionato anche da Meyer Werft. Disney Cruise Line ha acquisito dal fallimento della MV Werften la nave da crociera Global Dream incompleta che era in costruzione per Genting Hong Kong. La linea di crociere ha recentemente rivelato le prime modifiche progettuali per rendere la nave parte della flotta Disney. La nave avrà sette aree a tema unico, tra cui un giardino di immaginazione all'aperto. La Disney Adventure sarà la più grande nave da crociera della compagnia a circa 208.000 tonnellate lorde con alloggi per circa 6.700 passeggeri e circa 2.500 membri dell'equipaggio.

Le altre due navi da crociera attualmente in costruzione in Germania saranno entrambe schierate per la parte statunitense della compagnia di crociere.

Abele Carruezzo