Windstar Cruises festeggia 40 anni di navigazione

Windstar Cruises, fondata nell'ottobre del 1984 dagli imprenditori navali Karl G. Andrén e Jean-Claude Potier come Windstar Sail Cruises con navi a vela motorizzate, quest'anno compie 40 anni di navigazione e per segnare questo importante traguardo ha lanciato diversi eventi celebrativi per gli ospiti e l'equipaggio.

Il 40° anniversario sarà celebrato in tutta la flotta da ottobre 2024 a ottobre 2025 con diversi eventi memorabili, ma i festeggiamenti inizieranno ufficialmente il 16 ottobre, quando la Wind Spirit con 148 ospiti e la Star Legend con 312 ospiti si riuniranno per un evento nella città di Efeso con musica dal vivo e una cena di cinque portate sotto le stelle, un evento ormai popolare e apprezzato tra gli ospiti di Windstar e quindi luogo e momento adatto per celebrare l'anniversario.

Gli ospiti sono quindi invitati a partecipare alle celebrazioni a bordo della crociera Star Legend's Aegean Sea Odyssey Via il Canale di Corinto in partenza il 12 ottobre o della crociera Wind Spirit's Treasures of the Greek Isles in partenza il 13 ottobre. Questi due itinerari offriranno agli ospiti la possibilità di esplorare le bellissime isole greche e la Turchia, scoprendo un mondo ricco di paesaggi marini e antichi tesori, ma anche di vivere il momento in cui si darà il via ai festeggiamenti, il 16 ottobre a Kusadasi dove le due navi si riuniranno per una celebrazione speciale ad Efeso.

Un'esperienza irripetibile che prevede una cena di 5 portate con servizio in guanti bianchi sotto le stelle accompagnata da un trio dell'Aegean Chamber Orchestra. Durante l'evento e per tutto l'anno, per riconoscere l'eccezionale equipaggio molti dei quali hanno servito per decenni, Windstar incoraggia gli ospiti a condividere le loro storie preferite sull'equipaggio e taggare #WayBackWindstar sui canali social di Windstar a partire da ottobre.

La stagione dell'anniversario Ruby si estenderà per tutto l'anno con regali speciali, commemorazioni dell'equipaggio, cocktail esclusivi e altri eventi come cocktail gratuiti per l'anniversario rubino serviti durante un evento speciale di trivia sui 40 anni di Windstar a bordo; sorteggio per i vincitori del trivia sui 40 anni di Windstar che si terrà a dicembre 2025 per vincere una crociera per due a bordo del viaggio inaugurale di Star Seeker; edizione limitata di Seabags, una serie per il 40° anniversario realizzata con vele riciclate di Wind Surf, disponibili per l'acquisto nei negozi della nave e altro.

Il presidente, Christopher Prelog, in Windstar da quasi otto anni ma con una carriera di quasi 30 alle spalle, ha evidenziato come la compagnia abbia vissuto 40 anni straordinari durante i quali è rimasta devota alle crociere su navi piccole con navigazioni consolidate in Tahiti, nei Caraibi e in Europa precisando che i dettagli che hanno fatto sì che gli ospiti tornassero anno dopo anno nel corso dei 40 anni, sono certamente le crociere in yacht di lusso con un'atmosfera accogliente e con la libertà di esplorare regioni panoramiche e porti più piccoli, ma è stato soprattutto l'equipaggio a rendere il marchio un successo, grazie alla loro accoglienza calorosa e alla professionalità.

Windstar oggi, con sei navi piccole di cui tre navi a vela Wind Class e tre yacht a motore Star Class con una capacità compresa tra 148 e 342 ospiti, è considerata leader nelle crociere su navi piccole e sta vivendo un periodo di successo e crescita senza precedenti, compresa l'aggiunta di due nuovi yacht a motore all-suite nel 2025 e 2026, la Star Seeker e la Star Explorer.