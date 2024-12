Grecia e Messico vanno avanti con le tasse sui passeggeri delle crociere

(caldera di Santorini; foto courtesy Associazione Porti Ellenici)

Tutto è lecito per fare ‘cassa’!

L’Associazione dei Porti ellenici di Santorini ha riferito che le infrastrutture dell’isola sono state sopraffatte dal numero di arrivi di navi da crociera

Atene. Due delle destinazioni più popolari per le navi da crociera, entrambe sono andate avanti con gli aumenti delle tasse proposti sui passeggeri, che dovrebbero essere applicati a partire dal 2025.

Le Associazioni dell’industria crocieristica si sono lamentate della mancanza di consultazione da parte dei rispettivi Governi (Grecia e Messico) e hanno chiesto impegni per lavorare insieme per affrontare le preoccupazioni proteggendo al contempo l’industria del turismo.

Il Primo Ministro greco ha proposto nuove tasse sui crocieristi, e in particolare a Mykonos e Santorini, due delle destinazioni più popolari delle isole greche. Entrambe le destinazioni si sono lamentate di essere sopraffatte dal numero di crocieristi giornalieri durante l’alta stagione. Santorini ha registrato circa 1,3 milioni di crocieristi nel 2023, mentre Mykonos ne ha avuti quasi 1,2 milioni, con entrambe le destinazioni che hanno registrato aumenti nel 2024.

I rapporti dicono che Santorini durante l’estate ha avuto circa 17.000 turisti arrivati in 24 ore e un giorno in agosto con oltre 11.000 crocieristi.

Secondo quanto riportato dai media greci, lo scorso mercoledì 4 dicembre, in Parlamento ci sono stati accesi dibattiti sulle proposte fiscali più ampie, ma le proposte di legge sono passate.

Durante l’alta stagione, la Grecia addebiterà 20 € a passeggero nelle due isole più popolari e 5 € nelle isole minori. Inoltre, stanno aumentando la tassa sugli affitti a breve termine e sulle camere d’albergo, con l’obiettivo è quello di raccogliere 400 milioni di euro di nuove entrate fiscali.

Il Governo ha promesso che una parte della tassa sarà utilizzata per migliorare le strutture portuali e aiutare le Istituzioni locali ad affrontare l’impatto del turismo e del cambiamento climatico.

Sul versante opposto dell’Oceano Atlantico, il Senato messicano si è mosso rapidamente e mercoledì 4 dicembre ha anche approvato una tassa che era stata approvata dalla Camera Bassa del Congresso la scorsa settimana.

La nuova tassa dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio, con una tassa di $ 42 per passeggero sulle crociere oltre a una tassa esistente di $ 5 imposta in alcuni Stati messicani.

I critici si sono affrettati a dire che avrebbe reso il Messico una delle destinazioni più costose dei Caraibi.

Le crociere erano state precedentemente esentate dalle tasse di soggiorno, che si applicavano solo ai soggiorni in hotel di una settimana o più. Anche la tassa alberghiera è stata aumentata.

Il presidente messicano Claudia Sheinbaum ha difeso la tassa dicendo che si trattava di un aumento basato sull’inflazione e sull’aumento dei costi.

“Gli sforzi congiunti tra il Governo e l’industria crocieristica sono essenziali per creare una crescita sostenibile che vada a beneficio di tutte le parti”, ha dichiarato Michele Paige, CEO della Florida-Caribbean Cruise Association, parlando a nome dell’industria crocieristica.

L’Organizzazione si è lamentata del breve tempo di consegna, affermando che i passeggeri hanno già pagato per le crociere dell’inverno 2025 e che la mossa è stata presa senza consultare l’industria crocieristica. Si prevede che oltre 10 milioni di crocieristi visiteranno il Messico nella stagione in corso.

“Siamo fiduciosi di poter lavorare insieme per trovare soluzioni che preservino il ruolo vitale del Messico nel mercato delle crociere, garantendo al contempo la stabilità economica per le comunità che dipendono da esso”, ha affermato Paige.

La presidente Sheinbaum ha detto che il Governo si consulterà con le Agenzie interessate dalle tasse. Ha anche riferito che i funzionari federali lavoreranno con l’industria crocieristica, affermando che i cambiamenti avverranno lentamente.

Le tasse arrivano mentre molte destinazioni sono alle prese con il numero crescente di crocieristi e le lamentele per l’overtourism. L’industria crocieristica sottolinea che può adeguare gli orari e scaglionare gli orari di arrivo delle navi nei porti per soddisfare le esigenze delle infrastrutture portuali.

Le destinazioni dal Maine alla Florida e all’Alaska hanno imposto limiti giornalieri al numero di passeggeri o navi in arrivo e alle loro dimensioni. Alcune città come Amsterdam e Barcellona stanno cercando di trasferire le navi da crociera lontano dal centro della città, mentre Venezia è stata costretta a spostare i moli delle crociere in una città vicina poiché gli ambientalisti e altri hanno protestato per l’impatto sui luoghi storici.

Abele Carruezzo