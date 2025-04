VTP E AdSP MAS PROMUOVONO LE CROCIERE AL SEATRADE CRUISE GLOBAL DI MIAMI

Venezia – La promozione di Venezia e Chioggia come destinazioni crocieristiche prosegue anche oltre oceano. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e Venezia Terminal Passeggeri – con i presidenti Fulvio Lino Di Blasio e Fabrizio Spagna, accompagnati dai rispettivi team – partecipano, da oggi all’11 aprile 2025, al SeaTrade Cruise Global di Miami (Florida, US), la fiera più importante per il comparto crocieristico a livello mondiale, che celebra quest’anno la sua 40esima edizione.

Le due realtà presenteranno alle compagnie gli importanti aggiornamenti del sistema di approdi diffusi, ciascuno con le proprie caratteristiche e specificità, puntando a incrementare ulteriormente la vocazione homeport sia di Venezia che di Chioggia, creando così nuovo valore aggiunto grazie alle importanti ricadute che questa modalità di traffico comporta per il territorio.

Il presidente AdSPMAS Fulvio Lino Di Blasio commenta così la partecipazione: “Un’edizione speciale del Seatrade quest’anno, in cui vogliamo cogliere l’opportunità di presentare – insieme a VTP – l’evoluzione del sistema crocieristico veneziano agli operatori di tutto il mondo che mettono Venezia in cima alle loro priorità di itinerario. Presenteremo un aggiornamento dell’intensa attività di progettazione della struttura commissariale, con i quattro progetti ora all’attenzione della Commissione nazionale VIA/VAS.

In generale c’è grande apprezzamento e interesse per un sistema portuale – Venezia e Chioggia – che dopo il Decreto 103 ha fatto squadra, si è compattato e ha disegnato un percorso di ricostruzione e rilancio di un modello sostenibile di crocieristica, che pone massima attenzione alla ricerca dell’equilibrio tra tutela dell’ambiente, sviluppo economico e promozione del lavoro.”

“Il Seatrade Cruise Global è l’occasione per incontrare una pluralità di operatori del segmento crocieristico, sia luxury che contemporary, che stanno pianificando gli itinerari delle prossime stagioni. Oltre il 70% degli appuntamenti si è concentrato verso operatori del segmento di alta gamma, che propone itinerari a bordo di navi di piccole e medie dimensioni che attraggono una clientela internazionale con un elevato potere di acquisto e interessata a esperienze esclusive e curate nei minimi dettagli”, ha dichiarato Fabrizio Spagna Presidente di VTP.

L’obiettivo degli incontri, organizzati in tandem con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, è quello di rafforzare le relazioni commerciali per aumentare la presenza di queste compagnie nel sistema dei porti lagunari, oltre ad avviare un dialogo con nuovi operatori che non hanno ancora incluso la città nei loro itinerari.

“Siamo certi che questi operatori non mancheranno di includere Venezia e Chioggia come nuovi scali della loro offerta più esclusiva.

Nel corso degli incontri abbiamo avuto la possibilità di valorizzare il recente investimento realizzato per il Terminal di Fusina che oggi è in grado di gestire le operazioni di home port in loco offrendo così servizi in linea con i migliori standard di settore; inoltre abbiamo avuto l’opportunità di illustrare anche l’offerta ricettiva della Marittima e di San Basilio, banchine riservate a quelle navi di piccole dimensioni che possono ancora percorrere il Canale della Giudecca e godere del ‘salotto buono” della città portando in centro storico un turismo distintivo”, ha aggiunto Spagna.