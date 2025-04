MSC Crociere inaugura la sua ammiraglia MSC World America

(MSC World America; foto courtesy MSC Crociere)

MSC World America entra in servizio questa settimana per espandere la posizione della compagnia sul mercato nordamericano

Miami. MSC Crociere ha celebrato l’entrata in servizio della MSC World America, una delle più grandi navi da crociera del mondo, con un evento spettacolare a Miami, in Florida, ieri,9 aprile.

La compagnia di crociere, che è già la più grande d’Europa, sta espandendo ulteriormente la sua presenza nel mercato nordamericano, compreso il suo più grande dispiegamento fino ad oggi nel 2026-2027.

La MSC World America è stata consegnata dai Chantiers de l’Atlantique il 27 marzo come la seconda unità di una classe prevista di quattro navi. Contestualmente, sono iniziate le operazioni di assemblaggio della terza nave da crociera, MSC World Asia, che entrerà in servizio alla fine del 2026 nel Mediterraneo. È iniziato anche il taglio del nastro (di acciaio) per la MSC World Atlantic che sarà consegnata nel 2027 e inizierà a salpare da Port Canaveral, in Florida. La classe delle quattro navi da crociera è iniziata con MSC World Europa consegnata nel 2022.

Con 216.638 tonnellate di stazza lorda, MSC World America è una delle poche navi da crociera a superare attualmente la soglia delle 200.000 tonnellate di stazza lorda.

MSC è diventata la seconda compagnia di crociere a raggiungere il traguardo con questa classe dopo Royal Caribbean International. Entro la fine dell’anno, Disney Cruise Line distribuirà anche Disney Adventure, che avrà una stazza lorda di 208.000 tonnellate, e sia Carnival Cruise Line che Norwegian Cruise Line hanno ordinato navi che supereranno questa soglia di dimensioni in costruzione da parte di Fincantieri.

MSC World America – numeri e caratteristiche

(MSC World America Foto courtesy MSC Crociere)

la MSC World America ha 22 ponti e una stazza lorda di 216.638 tonnellate, misura 333,3 metri di lunghezza e 47 metri di larghezza. La nave ha una capacità di 6.762 passeggeri e ospita 2.138 membri dell’equipaggio, disponendo di 2.614 cabine e di oltre 38.400 m² di spazi pubblici. L’unità inaugura una nuova era delle crociere, fondendo perfettamente lo stile europeo con il comfort americano. Tra le caratteristiche: -sette distretti progettati per offrire esperienze di vacanza personalizzate; -19 ristoranti, incluso l’unico ristorante Eataly presente a bordo di una nave; -18 bar e lounge, con nuove location come All Stars Sports Bar e The Loft Comedy Club; -The Harbour: un’area all’aperto dedicata alle famiglie con giostre, percorsi di avventura, parco acquatico, aree relax e ristorazione informale; -World Promenade, con negozi, ristoranti e uno degli scivoli asciutti più presenti su una nave da crociera; -World Galleria di 3 livelli, con bar, negozi e ristoranti; -Il più grande MSC Yacht Club dei Caraibi, con servizi esclusivi come maggiordomo 24 ore su 24 e accesso riservato.

La celebrazione del nome della nave ha incluso le apparizioni delle star della musica Mark Anthony, Gloria Estefan e Kimberly Davis. Alla cerimonia di battesimo sono apparsi Drew Barrymore e Orlando Bloom, che sono nella nuova pubblicità del marchio MSC “Lets Holiday” e Barrymore è stata la madrina della nave. La serata è stata coronata da uno spettacolo di droni sulla MSC World America prima di salpare per le Bahamas per una crociera di anteprima. La nave inizia il servizio commerciale sabato 12 aprile, navigando tutto l’anno da Miami.

Nel mercato nordamericano, MSC scalerà con questa nuova nave quattro porti di base, Miami, Port Canaveral, Galveston e New York, oltre a programmare le sue prime crociere in Alaska da Seattle. La stagione 2026-2027 includerà un totale di sette navi che navigheranno in Nord America.

Il Gruppo ha ufficialmente aperto quello che chiamano il più grande terminal crociere del mondo a PortMiami con quasi 500.000 piedi quadrati e la capacità di elaborare 36.000 passeggeri al giorno. Progettato da Arquitectonia e costruito da Fincantieri Infrastructure con un costo compreso tra i 400 e i 500 milioni di dollari (di cui 186 milioni da PortMiami), è in grado di gestire tre grandi navi da crociera contemporaneamente e sarà il terminal sia di MSC Crociere che del suo marchio di lusso Explora Journeys. Tra le tecnologie avanzate in uso ci sarà la biometria per velocizzare la gestione dei passeggeri.

MSC Crociere sottolinea che MSC World America è la 23a nave da crociera della compagnia. In circa 20 anni, il gruppo ha costruito 19 navi da crociera a Chantiers de l’Atlantique e Fincantieri utilizzando cinque prototipi. Oltre alle due navi in costruzione in Francia, il marchio Explora di MSC ha quattro navi da crociera in costruzione in Italia. Durante la presentazione di ieri sera, l’amministratore delegato di MSC Crociere, Gianni Onorato, ha dichiarato che l’azienda a conduzione familiare ha promesso di costruire ancora più navi da crociera.

Abele Carruezzo