Dopo Nizza anche Cannes limita ingresso a navi da crociera

(Nave da crociera Disney che fa scalo a Cannes; foto courtesy Disney Cruise Line)

Dopo la green ideology si passa a quella dell’overtourism: si vuole gestire gli scali delle crociere e numero di passeggeri ammessi a visitare; una via equilibrata mai!

Cannes. Gli sforzi per controllare le mega-navi da crociera lungo la Costa Azzurra continuano con la città di Cannes che ha annunciato che avrebbe implementato nuove restrizioni alla fine dell’anno.

Segue uno sforzo simile da parte di Nizza e Villefranche, che mirava a costringere le grandi navi a spostarsi a Cannes o forse Marsiglia, e la tendenza più ampia delle principali destinazioni a fermare l’overtourism.

“Cannes è diventata una delle principali destinazioni delle navi da crociera, con reali benefici economici”, ha scritto il Sindaco di lungo corso della città David Lisnard in una dichiarazione.

“Non si tratta di vietare le navi da crociera, ma di regolamentare, organizzare, stabilire linee guida per la loro navigazione”. Ha sottolineato che stavano rispondendo alle preoccupazioni sulla gestione della folla e sulle questioni ambientali.

La città ha lavorato per espandere la sua immagine di destinazione chic lungo la Costa Azzurra. Oltre al festival del cinema, famoso in tutto il mondo, ospita anche eventi nautici e concerti.

Il 27 giugno il Consiglio Comunale ha votato l’adozione di nuovi regolamenti che limitano le dimensioni delle navi da crociera a una capacità massima di 1.000 passeggeri a partire dal 1° gennaio 2026.

Inoltre, sta imponendo un limite di 6.000 crocieristi al giorno in arrivo in città, e sta spostando l’ancoraggio per le grandi navi da crociera più al largo e lontano dalle spiagge e dalle famose calette.

Le grandi navi da crociera saranno tenute a portare a terra i loro passeggeri, cosa che è già stata la pratica perché non ci sono banchine per le navi da crociera più grandi della Riviera.

Nizza ha iniziato uno sforzo simile dopo molteplici proteste da parte di gruppi ambientalisti e di altro tipo.

All’inizio dell’anno, il Sindaco di Nizza ha proposto un divieto totale delle navi da crociera. Nizza e Villefranche hanno raggiunto un accordo che entrato in vigore il 1° luglio e che prevede di consentire alle navi da crociera con un massimo di 2.500 passeggeri di ancorare nella baia e ai passeggeri di scendere a terra.

Solo le navi da crociera con meno di 450 passeggeri sono ammesse a Nizza e lo stanno limitando a una nave al giorno. L’obiettivo era quello di spostare le grandi navi da crociera a Cannes o più lontano sulla costa. Marsiglia si trova a circa due ore di auto a ovest della Costa Azzurra.

La Francia è una popolare destinazione turistica e crocieristica. L’anno scorso ha ricevuto oltre 100 milioni di visitatori. La crescita del turismo e il gran numero di passeggeri sulle nuove grandi navi da crociera stanno creando preoccupazioni in molte città e porti.

Venezia ha attuato un divieto nel 2021 per le grandi navi da crociera che entrano nella laguna dopo le proteste di ambientalisti e conservazionisti. Di recente, sono stati annunciati i piani per un nuovo centro crocieristico regionale nel porto industriale a est di Venezia, mentre sia Amsterdam che Barcellona hanno adottato regole per spostare le navi da crociera fuori dal centro della città.

he la programmazione delle rotte dei liner da crociera e delle dimensioni di nove navi da costruire non è più opera strategica delle Compagnie di Navigazione; lo shipping lo stanno esercitando i Consigli Comunali delle città da scalare sotto l’egida dell’overtourism, contro le crociere di massa.

Abele Carruezzo