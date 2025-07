Santorini, in vigore la tassa sui crocieristi più cara di Venezia

(Foto archivio Il Nautilus)

L’overtourism dilaga: tassa per sbarcare, più la funivia, siamo a oltre quaranta euro per visitare l’isola vulcanica di Santorini

Santorini L’isola attrae circa due milioni di turisti all’anno. Le Autorità inizieranno a riscuotere la tariffa d’ingresso di 20 euro per passeggero a partire dal 21 luglio.

La Grecia ha introdotto una tassa di 20 euro per i turisti che arrivano a Santorini in nave da crociera, nel tentativo di frenare il sovraffollamento turistico e di ricavare entrate per migliorare le infrastrutture dell’isola.

L’isola vulcanica nel Mar Egeo attrae circa due milioni di turisti all’anno, ma con una popolazione di circa 15.000 abitanti, un unico porto principale e crescenti preoccupazioni per l’attività sismica, il Governo sta cercando di ridurre l’impatto del turismo.

Le Autorità inizieranno a riscuotere la tariffa d’ingresso di 20 euro per passeggero a partire dal prossimo 21 luglio.

La tariffa sarà di 12 euro a ottobre, per poi scendere a 4 euro da novembre a marzo, per poi tornare a 12 euro da aprile a maggio.

