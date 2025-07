SANTANCHÉ: OVERTOURISM? ITALIA NAZIONE DI QUALITÀ, IMPORTANTE SPESA PROCAPITE CHE CREA VALORE BISOGNA ESSERE ORGOGLIOSI DI ESSERE ITALIANI

“Spesso sentiamo parlare di overtourism, più dalla stampa o da chi ci vuole criticare. Ma vorrei dire che il 75% dei turisti che viene in Italia sta sul 4% del nostro territorio nazionale. Semmai, l’overtourism riguarda il 4% del territorio. Dunque, l’approccio del passato è sbagliato. Cominciamo a dire che l’Italia è una nazione di qualità, non è questione di quantità. Non è importante il numero di teste dei turisti che vengono nel nostro Paese ma è la spesa procapite che crea valore.

Dobbiamo pensare in grande perché l’Italia è una grande nazione e puntare sulla qualità e sulle nostre eccellenze. Dovremmo essere un po’ più orgogliosi nell’essere italiani”. Lo ha sottolineato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo al IV Summit nazionale sull’economia del Mare – Blue Forum in corso nella sede di Unioncamere a Roma.

Il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Assonautica Italiana e Si.Camera, Giovanni Acampora, ha omaggiato con un premio la Santanchè. A consegnare la targa anche il sindaco di Latina, Matilde Celentano; il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese e il prefetto di Latina Vittoria Ciaramella.

“È la prima volta che il ministero del Turismo mette nel piano strategico il turismo del mare, un turismo assolutamente in crescita – ha aggiunto – con dei dati importanti sia dal punto di vista della spesa pro capite del turista, sia dal punto di vista del numero dei lavoratori”.

Per il ministro del Turismo, “l’economia blu sta crescendo e sta crescendo bene, anche se forse nel passato chi ha governato prima di noi si è dimenticato che l’Italia è una penisola, che siamo circondati dal mare, che il mare per noi è una risorsa fondamentale e lo sta dimostrando dal punto di vista turistico, oltre al fatto che siamo un’eccellenza per quanto riguarda la cantieristica e ricordo che gli yacht di grandi dimensioni più belli al mondo vengono costruiti nella nostra nazione”. “Siate orgogliosi di essere italiani”, è lo slogan finale del ministro Santanché.

Link della diretta 10 luglio: https://youtube.com/live/vf3KLbL7GpI?feature=share