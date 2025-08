La Celestyal Cruise vuole espandersi nel Mare Adriatico per scalare più porti

(La nave da crociera Celestyal Discovery; foto courtesy Celestyal Cruise)

Nel 2025 la compagnia dovrebbe trasportare complessivamente 140.000 passeggeri, di cui 125.000 in Grecia e 15.000 nel Golfo Arabico; per questo sta cercando un’altra nave per una più determinata offerta di crociere

Atene . Celestyal, la compagnia di crociere greca, sta valutando l’acquisizione di una nuova nave con l’obiettivo di rafforzare le sue rotte nell’Adriatico ed espandere la sua presenza in nuovi mercati, principalmente a ovest.

Celestyal, che dispone di una flotta che attualmente include le navi Celestyal Discovery e Celestyal Journey, opera itinerari in Grecia, nei Paesi del Golfo e nell’Adriatico.

I dirigenti della compagnia affermano che “il settore crocieristico offre opportunità che Celestyal intende sfruttare espandendo gradualmente la propria flotta”.

Le crociere sull’Adriatico possono essere combinate con le crociere del Mare Egeo, creando viaggi di 14 notti per coloro che cercano un’esperienza più lunga nel Mediterraneo.

Con un Mare Adriatico ampliato da più scali, in un Mediterraneo sempre più attrattivo e nella speranza che i conflitti geopolitici finiscano, la Celestyal Cruises continua a consolidare la sua reputazione di fornitore leader di esperienze di crociera coinvolgenti e focalizzate sulla destinazione nel Mediterraneo.

Per il 2025, Celestyal dovrebbe trasportare complessivamente 140.000 passeggeri, di cui 125.000 in Grecia e 15.000 nel Golfo Arabico, rispetto ai 120.000 passeggeri del 2024.

Si tratta di passeggeri dal profilo internazionale, con il 60% proveniente da estero, con una presenza significativa dal Nord America e America Latina, Europa e Asia, secondo quanto affermato dall’amministratore delegato della compagnia Chris Theophilides durante la presentazione della rinnovata Celestyal Discovery.

La ristrutturazione ha compreso l’aggiunta di 47 nuove cabine, l’installazione di depuratori e l’ammodernamento dei ponti.

La Celestyal Discovery è anche la prima nave in Grecia ad essere rifornita con una miscela di biocarburante marino, a conferma dell’impegno dell’azienda nei confronti della sostenibilità e della conformità ai nuovi requisiti ambientali Ets, FuelEU e IMO.

Abele Carruezzo