Crocierismo sostenibile: il Forum di Salerno in linea con la visione del Ministero del Turismo

Come Presidente del Propeller Club di Salerno, accolgo con grande soddisfazione l’iniziativa del Ministero del Turismo per l’istituzione del tavolo tecnico sulla valorizzazione del crocierismo. Questa decisione rappresenta esattamente la visione che intendiamo promuovere con il Forum Mediterraneo del Turismo Sostenibile del 26-28 febbraio 2026.

L’approccio del Ministro Santanchè è perfettamente allineato con gli obiettivi della nostra manifestazione: costruire una governance coordinata tra istituzioni, compagnie di crociera, autorità portuali e comunità locali per promuovere una visione sostenibile del turismo marittimo.

Il nostro Forum si propone proprio come piattaforma di dialogo tra questi stessi stakeholders nel contesto mediterraneo, dove Salerno – con il suo porto strategico e la sua posizione privilegiata – può giocare un ruolo da protagonista.

Condividiamo pienamente la necessità evidenziata dal Ministero di migliorare la gestione dei flussi turistici a terra e potenziare la qualità dell’esperienza dei visitatori.

Il nostro Forum affronterà proprio queste tematiche, proponendo soluzioni concrete per:

-Rafforzare l’integrazione porto-città-territorio

-Valorizzare i terminal crocieristici come “biglietti da visita” dell’Italia

-Promuovere itinerari sostenibili che generino benefici strutturali per le comunità locali

Il dato di oltre 14 miliardi di euro e 100.000 posti di lavoro generati dal settore crocieristico conferma l’importanza strategica di questo comparto per l’economia nazionale, e ci spinge a lavorare per massimizzare questi benefici attraverso un turismo realmente responsabile.

Il Propeller Club di Salerno, da sempre ponte tra mondo marittimo-portuale e sviluppo territoriale, intende contribuire attivamente a questa “narrazione positiva” del crocierismo, dimostrando che crescita economica e sostenibilità non sono obiettivi incompatibili, ma complementari.

Invitiamo tutti gli attori del settore a partecipare al nostro Forum di febbraio per costruire insieme il futuro del turismo mediterraneo.

Il Presidente

Maurizio De Cesare