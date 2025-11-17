Si è svolta oggi a bordo della MSC World Europa la presentazione della prima Longevity Cruise – la crociera della longevità

Dal 19 al 27 ottobre 2026, la crociera salperà da Civitavecchia a bordo di MSC Musica, toccando Genova, Marsiglia, Valencia, Ibiza e Cagliari: otto giorni di mare, benessere e prevenzione.

Civitavecchia– Si è svolta oggi, a bordo della nave MSC World Europa, la presentazione ufficiale della prima edizione della Longevity Cruise, la crociera dedicata alla salute, al benessere e alla longevità attiva, in programma dal 19 al 27 ottobre 2026.

Con i saluti dell’Assessore alle Politiche sociali del Comune dì Santa Marinella, Pierluigi D’Emilio e della direttrice della Asl Roma IV, Rosaria Marino, l’evento di lancio si è tenuto presso il porto di Civitavecchia e ha visto la partecipazione di Massimo Bertoldero, responsabile MICE MSC Crociere, Marietta Tidei, Consiglio regionale del Lazio, e Eleonora Selvi, organizzatrice della Longevity Cruise e CEO di Ethic Communication.

Hanno inoltre partecipato i presidenti e dirigenti di oltre 60 associazioni di promozione sociale provenienti da tutta l’Italia centrale.

“Questa lodevole iniziativa, afferma Marietta Tidei, Consiglio Regionale Lazio, si inserisce nella necessità di lavorare sull’invecchiamento attivo, uno dei temi davvero centrali dei nostri tempi. La vita media si allunga e sempre più persone entrano nelle fasce della terza età. È quindi giusto prevenire l’insorgenza delle fragilità, ma anche considerare i senior come una risorsa attiva per la società. Ben vengano iniziative come la Longevity cruise capaci di creare momenti non solo ludici, ma anche di consapevolezza su questi temi”.

Durante la crociera, che salperà da Civitavecchia, il 19 ottobre 2026 con la nave MSC Musica e toccherà le città di Genova, Marsiglia, Valencia, Ibiza, Cagliari per fare ritorno a Civitavecchia, i partecipanti potranno vivere un’esperienza unica che unisce vacanza, formazione e salute, con programmi di prevenzione, counselling personalizzato, e esperti di benessere e longevità a disposizione per sette giorni.

A bordo saranno proposte attività dedicate all’equilibrio fisico e mentale, percorsi di movimento quotidiano, educazione all’alimentazione sana e socialità autentica.

MSC Crociere, nella persona di Massimo Bertoldero, responsabile MICE Italia – Meeting, Incentive, Congressi ed Eventi – ringrazia Longevity Cruise per aver promosso il progetto della prima crociera dedicata alla longevità. Le navi MSC incarnano pienamente questa filosofia di accoglienza, benessere, soddisfazione e divertimento. Ci auguriamo di avervi a bordo il 19 ottobre su MSC Musica.

Un fenomeno in crescita: il turismo della longevità

·L’Italia è tra i Paesi più longevi al mondo: età media 46,6 anni, l’aspettativa di vita alla nascita nel 2024 è pari a circa 83,4 anni per l’intera popolazione.

·L’Organizzazione Mondiale del Turismo prevede che entro il 2030 circa il 35% dei viaggi internazionali sarà effettuato da persone senior. Questa fascia di viaggiatori mostra una netta preferenza per crociere, soggiorni in centri benessere e viaggi organizzati di gruppo.

·Secondo le stime dell’Organizzazione, il turismo senior potrebbe generare nei prossimi cinque anni un volume d’affari di circa 520 miliardi di dollari, con il settore delle crociere in forte espansione, tanto da raggiungere 30 milioni di passeggeri over 65 entro il 2030.

“Le persone vogliono viaggiare per vivere meglio e più a lungo, combinando vacanza, salute e crescita personale” – ha dichiarato Eleonora Selvi, ideatrice della Longevity Cruise -. “La Longevity Cruise nasce per rispondere alle esigenze dei cosiddetti “Longennials” — persone che cercano benessere attivo, ambienti rigeneranti, autenticità e connessione”.