Brindisi, la passeggiata per Porta Revel sul Seno di Ponente non è solo una pista pedonale, ma è segno di integrazione turistica?

Integrazione porto-città rimane fondamentale per lo sviluppo delle navi da crociera

Con la ‘passeggiata’ – domenica 1° febbraio 2026 – per Porta Revel, sulla banchina Base della Marina Militare verso Porta Bonsignore e accedere al Parco Cillarese, si vuole evidenziare il ruolo chiave dell’integrazione porto-città come uno dei fattori principali nella crescita sostenuta del turismo e soprattutto quello crocieristico.

Infatti, per vera ‘integrazione’ l’itinerario proposto deve iniziare dal terminal situato presso la Stazione Marittima – Seno di Levante – pieno centro città – che consente un collegamento diretto tra il porto e la città.

Questa vicinanza degli ormeggio-crociere al centro urbano permette ai visitatori di accedere direttamente all’offerta culturale, storica e gastronomica di Brindisi, rafforzandone la posizione di meta di qualità.

Se si vuole una vera crescita delle crociere, uno degli elementi determinanti dello sviluppo turistico, è proprio l’ormeggio delle navi ai piedi della città, fondamentale per l’esperienza del visitatore.

Questa scelta permette al crocerista di scendere e accedere immediatamente all’offerta urbana, favorendo un’immersione diretta nel patrimonio culturale, storico e gastronomico di Brindisi, rafforzando la percezione della destinazione come enclave di alta qualità turistica.

In questo ambito, la crescita del porto di Brindisi nel settore crociere non può essere misurata solo in volume, ma in qualità; questo consentirebbe l’aumento del peso delle compagnie di navigazione nei segmenti premium e di lusso, nonché il maggiore impatto economico sulla città e l’arrivo di un visitatore internazionale di alto valore.

Brindisi dovrebbe andare verso un’integrazione porto-città, pilastro fondamentale per la trasformazione urbana. Non basta affermare che la città di Brindisi “ha sempre guardato al mare”, ma realizzare la relazione – trasformazione urbana – con progetti trasformativi di integrazione porto-città; naturalmente con un Consiglio Comunale impegnato congiuntamente con l’Autorità di Sistema Portuale.

Essere convinti che il porto è fondamentale e la trasformazione urbana di Brindisi non può essere compresa senza la trasformazione del porto.

Si tratta di considerare il porto interno un ‘porto urbano’, con una offerta culturale, sportiva e sociale sempre più intensa, che sia capace di offrire esperienze di ogni tipo e accogliere il ‘turismo crocieristico’ come parte essenziale della sua attività.

Non basta la lodevole iniziativa per candidare la Città di Brindisi a Capitale Italiana del Mare; ma occorre soprattutto una convinzione profonda per un Consiglio Comunale di continuare a integrare gli spazi portuali nella vita quotidiana della città, rafforzando il legame tra il porto e i cittadini.

Questa strategia fa parte del lavoro congiunto tra il porto e il Consiglio Comunale, con la partecipazione di imprenditori e amministrazioni, per consolidare Brindisi anche come futura capitale turistica del Mediterraneo, (perché nò, dato che ci siamo), puntando su una crescita sostenibile che generi impatto economico e sociale senza perdere l’identità della città.

Promuovere una destinazione significa raccontare la sua storia, far vivere esperienze autentiche attraverso il marketing e far sì che i viaggiatori non si limitino a visitarla, ma ne diventino parte integrante, destinazione turistica che non faccia rinunciare al proprio stile di vita. Essere nel turismo non è semplice, anche se disponi di storia, cultura, monumenti, spiagge e mari cristallini, occorre sapere che sei come città in competizione con tutto il mondo. Ci vuole cooperazione, duro lavoro, creatività e una comprensione delle tendenze di mercato.

Abele Carruezzo