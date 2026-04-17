VTP AL SEATRADE CRUISE GLOBAL DI MIAMI: VENEZIA E CHIOGGIA PROTAGONISTE DELLA NUOVA CROCIERISTICA DI ALTA GAMMA

Fabrizio Spagna: “Potenziamento di home port e soste prolungate: una strategia che genera benefici per il territorio e che, emersa a Miami, si rafforzerà nel 2027 con l’ulteriore crescita del traffico di alta gamma”.

Venezia – Miami (USA) – La promozione di Venezia e Chioggia come destinazioni crocieristiche di eccellenza prosegue oltre oceano. Venezia Terminal Passeggeri (VTP), con il Presidente Fabrizio Spagna e una delegazione di esperti del terminal e di rappresentanti della portualità veneziana, hanno partecipato al Seatrade Cruise Global di Miami (Florida, USA), la più importante fiera internazionale dedicata al settore crocieristico.

Nel corso della tre giorni a Miami, la delegazione di VTP è stata impegnata in una fitta agenda di incontri con oltre 20 compagnie, in particolare del segmento premium e luxury, tra operatori già consolidati e nuovi player interessati a includere Venezia nei propri itinerari. Obiettivo principale è stato quello di rafforzare le relazioni commerciali e sviluppare nuove opportunità di collaborazione per incrementare l’attrattività del sistema dei porti lagunari.

Al centro della proposta presentata, il modello degli approdi diffusi e il percorso di trasformazione della crocieristica veneziana, che punta a consolidare e rilanciare ulteriormente la vocazione homeport sia di Venezia che di Chioggia, con un focus sempre più marcato sul segmento di alta gamma e dei servizi correlati che l’ospitalità lagunare può offrire ai passeggeri. Una strategia che genera valore aggiunto per il territorio, grazie alle significative ricadute economiche legate a questa tipologia di traffico.

Durante gli incontri, particolare interesse è stato espresso per la qualità dei servizi offerti, l’affidabilità del sistema e la piena operatività del terminal di Fusina, infrastruttura realizzata interamente da VTP e attiva da fine agosto 2024, che consente alle compagnie luxury di effettuare operazioni di turnaround secondo le migliori best practice internazionali.

È proprio per la qualità dei servizi offerti che già nel 2026 è stato registrato un aumento del 10% delle toccate delle navi del segmento premium e luxury e l’ingresso di nuovi operatori come Orient Express Sailing Yachts e Four Seasons Yachts. Un risultato che si rafforzerà anche nel 2027 con l’ulteriore crescita del traffico di alta gamma. A Venezia e Chioggia si conferma dunque la tendenza verso una crocieristica più sostenibile e di qualità: il 40% degli scali di alta gamma nel 2026 prevederà infatti soste di due o più giorni e oltre il 95% del traffico sarà in modalità home port. La sosta prolungata favorisce un turismo lento, consentendo ai passeggeri di esplorare in modo più approfondito Venezia, Chioggia e l’intero territorio veneto, contribuendo anche alla destagionalizzazione dei flussi.

“Il Seatrade Cruise Global rappresenta un’occasione fondamentale per consolidare il posizionamento internazionale di Venezia e Chioggia nel panorama crocieristico. Abbiamo riscontrato un forte interesse, soprattutto da parte delle compagnie luxury, per un modello moderno, sostenibile e orientato alla qualità. Venezia sta vivendo un vero cambio di pelle, puntando su un turismo più consapevole e ad alto valore aggiunto. La crescita del traffico home port e delle soste prolungate conferma la validità di questa strategia, che genera benefici concreti per il territorio. Un trend positivo, emerso con chiarezza anche dagli incontri di Miami, destinato a rafforzarsi ulteriormente nel 2027, con un nuovo incremento del traffico di alta gamma”, ha dichiarato il Presidente di Venezia Terminal Passeggeri, Fabrizio Spagna.