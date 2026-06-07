Al via la Cruise Season 2026 con un doppio accosto

Taranto – Una speciale domenica preestiva segna l’inizio della stagione crocieristica 2026 del porto di Taranto, inaugurata da un doppio e significativo accosto: Costa Fascinosa di Costa Crociere e Mein Schiff 5 della compagnia TUI Cruises, che hanno dato contemporaneamente il via alla nuova cruise season nello scalo jonico..

Taranto si conferma home port per Costa Crociere, con il primo scalo già caratterizzato dall’arrivo di passeggeri via volo charter dall’aeroporto di Grottaglie, a testimonianza del ruolo crescente dello scalo jonico all’interno dei circuiti crocieristici internazionali e dell’integrazione tra modalità di trasporto, a servizio del territorio.

L’attività di accoglienza è stata curata in stretta sinergia con la Taranto Cruise Port, le istituzioni e gli operatori del cluster portuale, in un quadro di ampia collaborazione volto a garantire standard elevati di accoglienza e sicurezza. Tra le principali novità del 2026 figura il nuovo passaggio pedonale che, grazie al coordinamento tecnico dell’AdSP e della Capitaneria di Porto, in aggiunta al servizio navetta, consentirà ai passeggeri di raggiungere in autonomia il centro cittadino e scoprire le bellezze del capoluogo jonico, rafforzando il legame porto–città e favorendo una fruizione più immediata e sostenibile di Taranto.

A partire dal 9 giugno prenderanno, inoltre, avvio le attività connesse alla Passenger Survey 2026, iniziativa promossa dall’associazione MedCruise e accolta dall’AdSP del Mar Ionio nell’ambito delle azioni di Cruise Community Engagement promosse dall’Ente, con l’obiettivo di raccogliere dati e informazioni a supporto dell’analisi e del monitoraggio dell’esperienza dei passeggeri nelle destinazioni del Mediterraneo.

La cruise season 2026 accompagnerà Taranto fino al prossimo 20 settembre, con una programmazione diversificata di scali e tipologie di navi che arricchiranno il panorama crocieristico del porto jonico. Il calendario completo degli approdi è consultabile sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Ionio al seguente link: https://port.taranto.it/index.php/it/banchine-commerciali/terminal-crocieristico/calendario-crociere