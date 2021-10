Partirà con la “Roma per 2” il Trofeo Mediterraneo Class 40

Alessandro Farassino: “Siamo felici di questa iniziativa che apre nuovi orizzonti per la grande altura in Mediterraneo e farà il bene di tutto il movimento velico”

Riva di Traiano- La Class 40 ha annunciato di aver istituito nel 2022 il “Trofeo Mediterraneo Class 40”, che vedrà per la prima volta i velisti di questa classe sfidarsi in Mediterraneo in tutte le più belle regate che si disputano nelle nostre acque, dal Tirreno, allo Ionio, all’Adriatico.

Non si poteva che iniziare, ovviamente, dalla Roma per 2, regata di grande altura che tradizionalmente apre la stagione italiana ed internazionale.

Il Trofeo partirà quindi dal Porto Turistico di Riva di Traiano, a Civitavecchia, probabilmente il 9 aprile p.v. (data ancora in attesa di conferma da FIV) per proseguire con la Corsica Med in maggio, la Au Large de Saint Tropez (in solitario), la Giraglia Rolex Cup (in equipaggio) e la Duo Max (in doppio) in giugno, la Palermo–Montecarlo (in equipaggio) ad agosto, la neonata Round Italy (in equipaggio) a settembre, per concludersi in ottobre con la Middle Sea Race (in equipaggio).

“Siamo veramente felici di questa iniziativa dei vertici della Class 40 – commenta il presidente del CNRT Alessandro Farassino – che apre nuovi orizzonti all’altura in Mediterraneo e farà il bene di tutto il movimento velico. I contatti con la classe erano iniziati da tempo e la loro decisione di iniziare con la Roma per 2 onora noi e la città di Civitavecchia. Inizieremo da subito a lavorare per questa regata che si integra perfettamente con la nostra Roma per 2.

Sarà una grande occasione di crescita per tutti i velisti che scenderanno in acqua ad aprile, specialmente per chi gareggerà in doppio, perché avrà un metro di confronto importante. La Roma per 2 crescerà con i Class 40 ma non verrà affatto stravolta, continuando a prevedere anche la partecipazione in solitario e in equipaggio. Tutte le specifiche della regata varranno date, in accordo con la Class 40, in occasione della conferenza stampa di presentazione che, come oramai prassi, si svolgerà ad inizio del nuovo anno”.

la foto di Alberto Bona è di James Robinson Taylor