Da giovedì 15 aprilesi aprono le Stanze di Risposte Turismo su Clubhouse

Scritto da Redazione Ambiente, Cultura, Eventi, Italia, Nautica, News, Trasporti

Da giovedì 15 aprile si apriranno le Stanze di Risposte Turismo. 10 appuntamenti settimanali (il giovedì alle 18:15) sulla piattaforma Clubhouse. Le stanze, la cui durata indicativa sarà pari a quella di un tempo di gioco nel calcio (45 min + eventuale recupero) saranno dedicate a temi legati al presente e futuro prossimo del comparto turistico.

Il primo appuntamento di giovedì 15 aprile sarà dedicato allo Shopping Tourism, uno dei temi da anni seguiti da Risposte Turismo. Parteciperanno come speaker: Antonella Bertossi (Marketing Manager Global Blue), Alberto Corti (responsabile turismo Confcommercio); Roberta Garibaldi (prof. Tourism Management UniBG e Pres. Associazione Italiana Turismo Enogastronomico), Giulio Leporatti (Head of Tourism Marketing & Sales Mcarthurglen). Come nello spirito di Clubhouse sarà dato spazio a chi vorrà portare la sua testimonianza e il suo punto di vista, pur nel rispetto dei tempi, in un ambiente informale per quanto legato ad argomenti seri e professionali.

15 Aprile 18:15 – Lo shopping tourism è finito? Moda, artigianato, enogastronomia, grandi marche: abituato all’e-commerce il turista farà ancora shopping quando tornerà a viaggiare?

Prossimamente:

· 22 aprile – Se al museo non vado io, perché dovrebbe andarci un turista?

· 29 aprile – Il gioco di squadra: contano ancora i consorzi turistici?

· 6 maggio – Dalle crociere la ripartenza del turismo nel Sud del Paese?

· 13 maggio – Prima vado al cinema, poi in vacanza. O no?

· 20 maggio – Tutti in barca?

· 27 maggio- Che bello assembrarsi! Ovvero, quale futuro per i grandi eventi?

· 3 giugno – Farai ciò che ti dirò: chi ha le chiavi della comunicazione?

· 10 giugno – In vacanza si corre?

· 17 giugno – Chi sostiene la sostenibilità delle imprese turistiche?