Grandi Navi: Uiltrasporti, se confermato eventuale stop da 5 luglio Ministero competente chiarisca

Roma– “Chiediamo un incontro con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili per chiarire l’ipotesi dello stop per le Grandi Navi a San Marco e Venezia ed il loro trasferimento già dal 5 luglio in un approdo temporaneo a Marghera” così la Segreteria Nazionale Uiltrasporti commenta le notizie, emerse sugli organi di stampa, secondo le quali sarebbe al vaglio del Governo un provvedimento che vaglierebbe tale ipotesi.

“Una decisione che vorremmo capire meglio perché potrebbe avere delle conseguenze sulle strategie commerciali delle società armatoriali con il conseguente possibile riflesso negativo nei confronti delle migliaia di marittimi e dell’indotto che lavora nel settore crocieristico” conclude.