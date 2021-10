Conferenza stampa online di presentazione della X edizione dell’Italian Cruise Day

Conferenza stampa di presentazione della decima edizione di Italian Cruise Day, il forum di riferimento per l’industria crocieristica in Italia, organizzato quest’anno in partnership con Palacrociere Savona e con la collaborazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.



La conferenza stampa si terrà online

Giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 11.00



Link di registrazione: https://tinyurl.com/Italian-Cruise-Day

Interverranno:



• Francesco di Cesare – Presidente Risposte Turismo

• Roberto Ferrarini – Terminal Director Palacrociere Savona



Nel corso della conferenza stampa verranno presentati in anteprima alcuni dati contenuti all’interno della nuova edizione dell’Italian Cruise Watch, il rapporto di ricerca di riferimento sul settore crocieristico in Italia curato da Risposte Turismo che sarà presentato durante l’Italian Cruise Day in programma venerdì 29 ottobre a Savona presso il Palacrociere.



Per esigenze organizzative, in caso di partecipazione alla conferenza stampa si richiede cortesemente di effettuare la registrazione entro le ore 18 di mercoledì 20 ottobre p.v.



A seguire verrà inviata una mail con il link di partecipazione e l’appuntamento da salvare nel calendario.