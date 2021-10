PROPELLER CLUB VENEZIA: rinnovo cariche

In occasione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci tenutasi martedì 12 ottobre 2021, presso l’Hotel Bologna di Mestre l’Avv. Anna Carnielli é stata confermata per acclamazione alla presidenza del Propeller Club Port of Venice per il triennio 2021-2024.

L’Avv. Carnielli ha ringraziato i soci per la fiducia accordata ed ha illustrato il fitto programma sociale che vede anche il coinvolgimento attivo dei giovani.

Sono stati nominati membri del nuovo Consiglio Direttivo Gianni Rigon e Giuliano Godino quali Vice Presidenti, Cristiano Alessandri, Gabriele Bevilacqua, Saul Mazzucco, Vincenzo Vitale, Francesca Messina, Raoul Guatti Giuliani. Roberto Pietropaoli é il nuovo Segretario e Tesoriere del Club, Presidente Onorario con diritto di voto il Cav. Massimo Bernardo.

All’Assemblea é seguito convegno organizzato con ATENA Veneto sul tema della strumentazione marina e sicurezza al quale hanno partecipato il Presidente Nazionale ATENA Ing. Alberto Moroso, ed i Presidenti ATENA di Veneto Ing. Walter Prendin, Friuli Venezia Giulia Ing. Paolo Frandoli ed Emilia Romagna Ing. Riccardo Baldini. Hanno assistito al convegno collegati on-line gli studenti delle scuole quinte dell’Istituto Nautico Duca degli Abruzzi di Napoli e partecipato in presenza gli allievi delle classi quinte con i loro insegnanti della scuola capitani dell’Istituto Vendramin Corner di Venezia oltre ad Ingegneri iscritti agli Ordini del veneto.



Nell’occasione l’Ing. Walter Prendin di ATENA Veneto ha presentato il suo libro dal titolo “Strumentazione Marina”.