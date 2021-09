Campionato del Mondo Classe HANSA

S/Y Cadamà, il legno del 1971 accessibile alle seggiole a rotelle, dopo il lungo periodo di sosta forzata a causa della pandemia, prosegue nelle attività per il festeggiamento del suo cinquantesimo compleanno. Dopo aver infatti inaugurato il primo corso di vela d’altura dedicato a persone in seggiola a rotelle a bordo di un Maxi Yacht Classico sarà a Palermo in occasione dei Campionati Mondiali della classe HANSA ospite della Lega Navale Italiana sezione di Palermo.

S/Y Cadamà, il suo armatore e l’equipaggio saranno presenti per tutta la durata dell’evento in rappresentanza dei Timonieri Sbandati, l’associazione con cui da anni sono impegnati, in attesa che anche Tornavento, il dieci metri accessibile dell’associazione, possa essere al suo fianco.

Per tutta la permanenza a Palermo Cadamà ed il suo equipaggio, saranno a disposizione per visitare la barca, promuovere la vela d’altura ed illustrare le attività dell’associazione.

Ringraziamo la Sezione di Palermo della Lega Navale Italiana ed in modo particolare il suo Presidente Giuseppe Tisci per l’incredibile lavoro svolto e l’impagabile ospitalità che ci ha riservato con i nostri auguri per una impeccabile riuscita dell’evento insieme ad un caloroso “Buon Vento” a tutti gli atleti dei ventisette paesi impegnati.