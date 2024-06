Presentata a Posidonia 2024 la piattaforma sul benessere dei marittimi

Atene. Wellness by Learning Seaman è la prima piattaforma-applicazione mondiale dedicata al benessere dei marittimi, alla salute mentale e alla resilienza a bordo. È un’àncora di salvezza per chi dedica la propria vita all’industria marittima.

È una piattaforma all-in-one che consiste in una vasta gamma di caratteristiche come la chat peer-to-peer, la consapevolezza della salute mentale, il benessere e l’auto-sviluppo, la meditazione, i giochi cognitivi e rompighiaccio, il fitness e lo yoga, l’alimentazione, la musica, il sonno, in modo che i marittimi possano sviluppare una cultura del benessere in mare.

L’obiettivo è quello di offrire ai marittimi i propri strumenti che li aiuteranno a sviluppare la resilienza emotiva e a gestire lo stress, in particolare quello causato dalle condizioni di lavoro uniche, come l’isolamento sociale e i confini sfocati tra vivere e lavorare al fine di completare i loro compiti a bordo in modo più efficiente.

Wellness by Learning Seaman mira a fornire uno spazio sicuro e confidenziale in cui i marittimi possano accedere a risorse, guida e supporto per soddisfare le loro esigenze di salute mentale. Il suo aspetto educativo contribuisce alla crescita personale e all’autostima e favorisce un maggiore senso di scopo, soddisfazione e realizzazione della vita.

Quando ci sentiamo bene, le nostre menti si espandono! La psicologia positiva porta alla compassione, al coraggio, alla gratitudine e alla resilienza.

Il contenuto di Wellness by Learning Seaman è in costante aggiornamento ed è presentato in formato audio e video. Un vantaggio molto significativo è il fatto che il team è composto da oltre 15 membri riconosciuti delle Comunità scientifiche e Accademiche internazionali di oltre 10 paesi, che selezionano e preparano in modo semplice e coinvolgente gli argomenti più interessanti, al fine di rendere la piattaforma attraente per tutte le fila marinare. La vision della piattaforma è quella di creare una profonda differenza nella vita dei marittimi migliorando la loro salute mentale e resilienza e incentivandoli a trascorrere il loro tempo libero a bordo in modo creativo!

“Crediamo che insieme possiamo fare una profonda differenza nella vita di molti marinai, migliorando i risultati di salute mentale e promuovendo un mondo più compassionevole che tutti meritiamo!” è stato detto durante la presentazione della piattaforma alla fiera internazionale dello shipping Posidonia 2024.

Abele Carruezzo