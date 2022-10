Rapporto CLIA 2022: Navi da crociera sempre più impegnate verso la decarbonizzazione

L’industria delle crociere dimostra l’impegno a perseguire una crociera a zero emissioni di carbonio a livello globale entro il 2050

Washington. La Cruise Lines International Association (CLIA), la voce principale dell’industria crocieristica globale, ha pubblicato, ieri, i risultati del suo Rapporto 2022 sulle tecnologie e pratiche ambientali del settore crocieristico globale, che mostra i progressi verso il raggiungimento della visione del settore di crociere a zero emissioni nette a livello globale entro il 2050.

Il Rapporto 2022 rafforza le credenziali del settore crocieristico come innovatore e primo utilizzatore di tecnologie ambientali. Gli esempi citati, nel Rapporto, includono il crescente numero di navi che saranno varate nei nuovi anni e che saranno in grado di incorporare una propulsione a emissioni zero quando disponibile, nonché il crescente investimento per equipaggiare le navi per collegarsi all’elettricità a terra, ove disponibile.

Infatti, oltre il 15% delle navi che sarà varato nei prossimi cinque anni sarà equipaggiato per incorporare celle a combustibile o batterie e l’85% delle navi associate CLIA che entreranno in servizio da qui al 2028 potranno collegarsi a terra tramite le clip unit elettriche, consentendo ai motori di spegnersi all’ormeggio per una significativa riduzione delle emissioni.

Il presidente e Ceo di CLIA, Kelly Craighead, ha dichiarato: “Innovazione e ingegneria sono al centro della visione del settore per la crociera a zero emissioni di carbonio. L’industria delle crociere continua a essere all’avanguardia investendo miliardi per incorporare nuove tecnologie, accelerare lo sviluppo di combustibili marini sostenibili, in particolare motori in grado di utilizzare combustibili marini sostenibili, e consentire la connettività elettrica a terra sulle navi esistenti e nuove. Questi sono gli elementi costitutivi fondamentali per la decarbonizzazione del trasporto marittimo globale e stiamo agendo ora per il futuro”.

Nonostante i progressi compiuti, il Rapporto 2022 chiarisce che una transizione verso combustibili marini sostenibili rimane essenziale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’industria marittima e sottolinea l’urgente necessità per i Governi di sostenere gli sforzi di ricerca per accelerare lo sviluppo di questi combustibili in modo che siano sicuri, praticabili e disponibili per l’uso su larga scala. A tal fine, CLIA è un’organizzazione di supporto alla Call to Action for Decarbonization of Shipping della Coalizione Zero.

“L’industria delle crociere è sempre stata e continuerà a essere all’avanguardia nell’innovazione quando si tratta di tecnologie ambientali e marittime”, ha affermato Pierfrancesco Vago, presidente di CLIA Global. “Per questa prossima fase del nostro viaggio verso lo zero netto come industria, ora abbiamo bisogno del chiaro sostegno dei Governi e dei responsabili politici per garantire che le giuste infrastrutture siano sviluppate anche sulla terraferma e per incoraggiare gli investimenti e l’innovazione che saranno necessari per lo sviluppo di combustibili marini sostenibili su larga scala”.

Il Rapporto 2022 rileva che le Compagnie di crociera di ‘lungo corso’, d’altura, CLIA continuano a ridurre le emissioni.

Capacità di alimentazione a terra (Shore-side Power).

Le Compagnie di crociera continuano a fare investimenti significativi per le navi da crociera per connettersi all’elettricità a terra, consentendo lo spegnimento dei motori in porto. Il 40% della capacità globale (fino al 20% su base annua) è attrezzata per operare sull’elettricità da terra nei 29 porti del mondo (meno del 2% dei porti del mondo) dove tale capacità è fornita in almeno un attracco nel porto. Il 98% della nuova capacità di costruzione sul portafoglio ordini (da qui al 2028) è impegnato a essere dotata di sistemi elettrici lato terra o sarà configurata per aggiungere energia lato terra in futuro.

Le Compagnie di crociera continuano a fare investimenti significativi per le navi da crociera per connettersi all’elettricità a terra, consentendo lo spegnimento dei motori in porto. Il 40% della capacità globale (fino al 20% su base annua) è attrezzata per operare sull’elettricità da terra nei 29 porti del mondo (meno del 2% dei porti del mondo) dove tale capacità è fornita in almeno un attracco nel porto. Il 98% della nuova capacità di costruzione sul portafoglio ordini (da qui al 2028) è impegnato a essere dotata di sistemi elettrici lato terra o sarà configurata per aggiungere energia lato terra in futuro. Combustibile a gas naturale liquefatto (GNL).

Il Rapporto del 2022 ha rilevato che il 61% della capacità di nuova costruzione dipenderà dal carburante GNL per la propulsione primaria. L’uso del GNL si traduce in una riduzione delle emissioni di particolato (PM) dal 95% al ​​100%, praticamente zero emissioni di zolfo e una riduzione dell’85% delle emissioni di azoto. Come combustibile di transizione, il GNL offre vantaggi reali ora, ma consente anche alle navi pronte per il GNL di adattarsi a una futura generazione di combustibili marini sostenibili.

Il Rapporto del 2022 ha rilevato che il 61% della capacità di nuova costruzione dipenderà dal carburante GNL per la propulsione primaria. L’uso del GNL si traduce in una riduzione delle emissioni di particolato (PM) dal 95% al ​​100%, praticamente zero emissioni di zolfo e una riduzione dell’85% delle emissioni di azoto. Come combustibile di transizione, il GNL offre vantaggi reali ora, ma consente anche alle navi pronte per il GNL di adattarsi a una futura generazione di combustibili marini sostenibili. Sistemi di trattamento dei gas di scarico (EGCS, Exhaust Gas Cleaning Systems).

Oltre il 79% della capacità globale utilizza EGCS per soddisfare o superare i requisiti in materia di emissioni nell’aria, rappresentando un aumento della capacità del 7% rispetto al 2021. Inoltre, l’88% della capacità delle nuove costruzioni non GNL sarà hanno installato EGCS, in linea con il già elevato livello storico di investimenti.

Oltre il 79% della capacità globale utilizza EGCS per soddisfare o superare i requisiti in materia di emissioni nell’aria, rappresentando un aumento della capacità del 7% rispetto al 2021. Inoltre, l’88% della capacità delle nuove costruzioni non GNL sarà hanno installato EGCS, in linea con il già elevato livello storico di investimenti. Sistemi avanzati di trattamento delle acque reflue (Advanced Wastewater Treatment Systems).

Il 100% delle nuove navi ordinate dispone di sistemi avanzati di trattamento delle acque reflue e attualmente il 78% della capacità della flotta di navi da crociera d’altura CLIA è servita da sistemi avanzati di trattamento delle acque reflue (un aumento del 9% rispetto al 2021) . L’impegno del settore a perseguire una crociera a zero emissioni di carbonio entro il 2050, annunciato all’inizio di quest’anno, è coerente con l’obiettivo fissato dall’accordo di Parigi ed è supportato dall’obiettivo intermedio del settore di ridurre il tasso di carbonio del 40% in tutta la flotta globale entro il 2030, rispetto al 2008, che è coerente con la strategia iniziale dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) per la riduzione dei gas a effetto serra.

Ricordiamo che i combustibili per uso marittimo sostenibili possono includere biocarburanti e altri approcci avanzati come combustibili biologici e sintetici, metanolo, ammoniaca e idrogeno.

CLIA è la più grande associazione commerciale del settore crocieristico al mondo, un’autorità leader della comunità crocieristica globale. L’Organizzazione sostiene politiche e pratiche che promuovono un ambiente sicuro, sano e sostenibile delle navi da crociera, promuovendo esperienze di viaggio positive per gli oltre 30 milioni di passeggeri che hanno navigato ogni anno. CLIA rappresenta il 95% della capacità mondiale di crociere oceaniche, oltre a 54.000 agenti di viaggio e 15.000 delle più grandi agenzie di viaggio del mondo. La sede globale dell’Organizzazione si trova a Washington, DC, con uffici regionali situati in Nord e Sud America, Europa, Asia e Australasia.

Abele Carruezzo