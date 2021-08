L’ITALIA SI AGGIUDICA LA FINALE MONDIALE DELLA RED BULL CLIFF DIVING WORLD SERIES 2021

Polignano a Mare raddoppia le competizioni per una settimana all’insegna della spettacolarità dei tuffi dalle grandi altezze

È la prima volta che accade nella storia della Red Bull Cliff Diving World Series: la stagione 2021 verrà chiusa da due tappe consecutive che si svolgeranno proprio in Italia, nella prestigiosa e storica location di Polignano a Mare. La prima competizione che darà il via alla doppietta italiana avrà luogo il 22 settembre, e quattro giorni dopo, il 26 settembre, si svolgerà la finale assoluta durante la quale verranno premiati i campioni dell’edizione 2021.

La tappa europea per eccellenza del Cliff Diving farà dunque da sfondo al “Grande Finale” – per la seconda volta dal 2018 – che vede coinvolti i migliori cliff diver del mondo. Polignano a Mare ospita per l’ottava volta i 12 uomini e le 12 donne in gara, che potranno accedere, direttamente da una casa privata, alle piattaforme di 27 e 21 metri montate su una splendida terrazza a picco sul mare Adriatico.

Polignano a Mare è un luogo unico, una splendida cittadina arroccata sulla costa pugliese che, grazie alle sue meravigliose acque, da anni si aggiudica la prestigiosa Bandiera Blu. Polignano a Mare è oramai la seconda casa di Alessandro De Rose, il solo e unico grande high diver italiano, che proprio qui nel 2017 si aggiudicò la sua prima vittoria e dove ogni anno viene accolto dal calore e dall’affetto dei suoi abitanti.

Dopo la tappa più storica delle World Series che si è svolta sul Ponte Vecchio di Mostar, l’élite del cliff diving dovrà ancora dimostrare le proprie abilità a Downpatrick Head, località sulla costa occidentale dell’Irlanda che li ospiterà per la prima volta, prima di arrivare Italia e aggiudicarsi l’ambitissimo King Kahekili Trophy.

Calendario Red Bull Cliff Diving World Series 2021

Tappa 1: June 12 – Saint-Raphaël, Francia

Tappa 2: August 14 – Oslo, Norway – ESIBIZIONE

Tappa 3: August 28 – Mostar, Bosnia – Herzegovina

Tappa 4: September 12 – Downpatrick Head, Irlanda

Tappa 5: September 22 – Polignano a Mare, Italia

Tappa 6: September 26 – Polignano a Mare, Italia