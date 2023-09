Entrano in scena sul Mar Grande di Taranto gli spettacolari catamarani del ROCKWOOL Italy Sail Grand Prix

Domani conferenza stampa, warm-up in mare e la sfilata delle barche al Ponte Girevole, sabato e domenica i nove team a caccia della vittoria

Si alza il sipario sul ROCKWOOL Italy Sail Grand Prix, quarto dei dodici eventi della stagione 4 di SailGP e unico appuntamento in Italia del circuito mondiale dei catamarani F50 con tappe che si disputano da giugno 2023 a luglio 2024 in Francia, Spagna, Abu Dhabi, Australia, Nuova Zelanda, Bermuda, Canada e Stati Uniti.

Domani mattina alle 10 gli skipper dei nove team parteciperanno alla conferenza stampa di presentazione alla Biblioteca Acclavio, per poi ritrovarsi, dalle 13,30 alle 15, in mare con i loro equipaggi e dare vita a tre prove di allenamento. Alle 15,30 le barche sfileranno in parata nel canale davanti a Corso Due Mari per salutare il pubblico che nei due giorni successivi, nel weekend di sabato 23 e domenica 24 settembre, li vedrà gareggiare nello specchio d’acqua del Mar Grande al cospetto del Castello Aragonese.

Per ammirare da vicino i campioni della vela internazionale, maschile e femminile, schierati dai nove team presenti a Taranto in rappresentanza di Australia, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Svizzera e Stati Uniti (per contrattempi tecnici, all’ultimo ha dovuto rinunciare a partecipare New Zealand SailGP Team), che si sfideranno a pochi metri dalla costa nell’innovativo contesto di vela-stadio, è possibile acquistare i biglietti su https://sailgp.com/italy.

“Con SailGP siamo al centro della vela internazionale – commenta il sindaco della città Rinaldo Melucci – a Taranto stanno arrivando atleti da ogni angolo del mondo, che ancora una volta si sentiranno a casa e potranno gareggiare ammirando le nostre bellezze”.

Per il ROCKWOOL Italy Sail Grand Prix è disponibile un’ampia gamma di ticket: da quelli per la tribuna d’onore sul lungomare con vista esclusiva sul campo di gara a quelli per la Rotonda Marinai d’Italia, alle soluzioni premium sia in acqua sia a terra, compresi i pacchetti con cibo e bevande. Infine, è possibile accedere anche al ‘dietro le quinte’ con i tour del SailGP Team Base, godendo di una visita esclusiva dei “garage della pit lane”, dove gli atleti e gli shore team preparano i catamarani F50 ad alta tecnologia.

Nel corso delle due giornate, oltre al ROCKWOOL Italy Sail Grand Prix, i team si contenderanno anche il trofeo “SailGP Impact League – Il podio per il pianeta”. Si tratta della prima iniziativa al mondo che integra azioni mirate alla sostenibilità nell’ambito dello sport professionistico; infatti, gli equipaggi diventano protagonisti della lotta al cambiamento climatico cercando di ridurre al minimo il loro impatto durante le regate e, di conseguenza, l’impronta di carbonio complessiva del campionato.

Al ROCKWOOL Italy Sail Grand Prix saranno in azione ben 19 medagliati olimpici (14 uomini e 5 donne), che in totale vantano 32 successi ai Giochi. Tra questi: Ben Ainslie, Tom Slingsby, Nathan Outteridge, Chris Draper, Stuart Bithell, Martin Kirketerp, Glenn Ashby, Hannah Mills, Kahena Kunze, Anne-Marie Rindom. L’italiano Jacopo Plazzi, che fa parte del team Luna Rossa di Coppa America, sarà il coach di Switzerland SailGP Team.

Sabato 23 e domenica 24 si disputeranno sei prove (tre al giorno, con la partenza della prima di giornata fissata alle 13,35) della durata di circa 15 minuti su percorsi tipo “stadium racing”. Il vincitore di ogni prova riceverà 10 punti, il secondo classificato 9 punti, il terzo 8 punti e così via sino a 1 punto attribuito all’ultimo equipaggio sul traguardo. Al termine della quinta prova, solo i migliori tre in classifica avranno diritto a partecipare alla sesta e ultima prova, durante la quale si contenderanno la vittoria dell’evento in una finale secca che, in base all’ordine d’arrivo, determinerà anche le posizioni del podio.

La partenza della finale del ROCKWOOL Italy Sail Grand Prix sarà data domenica 24 alle 14,33 e al suo termine seguirà la premiazione, alle 15,30 sul Corso Due Mari.

I risultati di ognuno dei dodici eventi contano per la graduatoria generale dell’intera stagione 4 dei SailGP. Dopo i primi tre appuntamenti del 2023 che si sono già svolti a Chicago, Los Angeles e Saint-Tropez, a guidare la classifica provvisoria è Australia SailGP Team davanti a Spain SailGP Team e Rockwool Denmark SailGP Team.

Le barche del SailGP sono catamarani monotipo (tutti rigorosamente identici) della classe F50. Lunghi 15 metri e larghi 8,8 m., pesano soltanto 2.400 chilogrammi grazie alla costruzione in fibra di carbonio. Il piano velico è costituito da un’ala rigida con un’altezza standard di 24 metri (29 metri in caso di vento molto leggero e 18 quando il vento soffia forte) e da un fiocco a prua. Ogni scafo del catamarano è dotato di foil (deriva a forma di ‘L’) e pala del timone a ‘T’ rovesciata che consentono alla barca di navigare sollevata dalla superficie dell’acqua e, potenzialmente, di superare i 50 nodi di velocità (circa 100 km/h).

L’equipaggio di France SailGP detiene il record di 99,94 km/h, ottenuto nella stagione 3 in occasione del Range Rover France Sail Grand Prix di Saint-Tropez.

Un equipaggio di F50 è composto da sei elementi, tra cui una donna che solitamente ricopre il compito di stratega a supporto del timoniere. Gli altri componenti hanno il ruolo di flight controller (che si occupa della regolazione dei foil), wing trimmer (che regola l’ala rigida), e grinder (due persone che mantengono in pressione i sistemi idraulici, necessari alla regolazione di vele e foil).

Il valore del ROCKWOOL Italy Sail Grand Prix a Taranto va ben oltre quello dell’evento sportivo internazionale. La Regione Puglia e l’assessorato regionale al Turismo, attraverso Pugliapromozione, hanno scelto di sostenere nuovamente il SailGP a Taranto nell’ambito del prodotto turistico Sport, Natura, Benessere. L’obiettivo più ampio è quello di promuovere e consolidare la Puglia come “destinazione sportiva”, visto che questi eventi contribuiscono in modo efficace a internazionalizzare e ampliare la stagione turistica.