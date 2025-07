Coupe de la Jeunesse: i dodici equipaggi azzurri in gara a Linz

ROMA – Nuovo fine settimana internazionale per l’Italia. Appuntamento a Linz per la Coupe de la Jeunesse, riservata alle rappresentative nazionali Under 19. La squadra dell’head coach Luigi De Lucia affronta la trasferta austriaca con dodici equipaggi.

Venerdì toccherà all’otto misto composto da Aurora Gerosa (SC Corgeno), Emma Lucchetti (SC Limite), Rebecca Lensi (SC Limite), Mattia Mari (AC Flora), Riccardo Benedusi (AC Flora), Loris Piscia (AC Monate), Neve Aroldi (SC Corgeno), Jacopo Moretti (SC Lario) con al timone Lorenzo Lauretti (Fiamme Gialle).

Batterie e finali sia sabato che domenica. I singolisti sono Emanuele Palacio Cano (SC Ravenna) e Arianna Marconcini (SC Pontedera)

Jacopo Moretti (SC Lario) e Loris Piscia (AC Monate) compongono il due senza, specialità in cui scendono in acqua anche Neve Aroldi e Aurora Gerosa della SC Corgeno.

Capitolo doppi: in campo maschile attenzione a Jacopo Demolli (SC Milano) e Riccardo Conte (SC Cernobbio), tra le donne tocca a Arianna Truzzi (SC Eridanea) e Carlotta Livorti (CUS Bari).

Il quattro senza maschile si presenta con Mattia Remelli (SC Gavirate), Mattia Mari (AC Flora), Matias Thomazetto (SC Gavirate) e Riccardo Benedusi (AC Flora). Rebecca Lensi (SC Limite), Emma Luchetti (SC Limite), Lisa Germani (SC Adria) e Costanza Crevatin (SC Adria) in gara nella specialità femminile.

Nel quattro di coppia, saranno all’opera Leonardo Tronca (RSC Cerea), Matteo Bossone (SS Murcarolo), Andrea Cigala (SC Bissolati) e Leonida Altair Arra (SC Varese). Tra le donne fari puntati su Francesca Sasso (SC Bissolati), Roberta Romani (Fiamme Gialle), Maria Lucrezia Dittamo (SC Velocior) e Cecilia Maria Elizabeth Holloway (SC Trieste).

L’otto femminile è composto da Penelope Glingler (CC Aniene), Marta Carfagni (CC Aniene), Margherita Gramaglia (SC Caprera), Eleonora Ciavarro (SC Caprera), Francesca Perrone (SC Arno), Alessia Galletti (SC Arno), Francesca Torri (SC Velocior) e Greta Spissu (SC Velocior), con al timone Morgana Assia Pace (CC Aniene). Ammiraglia maschile al via con Christian Candido (Fiamme Gialle), Leonardo Iacovacci (Fiamme Gialle), Davide Cantilonne (SS Murcarolo), Mario Mineo (SC Armida), Andrea Licciardi (CUS Bari), Alexander Liantonio (CUS Bari), Brando Dalla Valle (SC Arno), Andrea Romani (SC Arno) e Lorenzo Lauretti (Fiamme Gialle) al timone.

Tommaso Grassi (SC Eridanea), Sara Avellone (SC Timavo), Gaia Caterisano (SC Lario), Chiara Solano (SC Lario), Niccolò Zampieri (SC Varese) e Giovanni Bianchi Luvisoni (SC Varese) sono le riserve.