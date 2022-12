L’UE fissa il prezzo massimo del petrolio russo trasportato via mare a 60 dollari da domani 5 dicembre

(Tanker in fase di caricazione la Terminal russo di Primorsk)

Bruxelles. Dopo settimane di trattative e alcune resistenze dell’ultimo minuto, l’UE ha confermato che è stato raggiunto un accordo per stabilire un prezzo massimo per il petrolio russo.

È stato un passo fondamentale in vista del divieto d’importazione del petrolio russo trasportato via mare, che dovrebbe entrare in vigore il 5 dicembre, ed è stato salutato come una dimostrazione della determinazione occidentale per le sanzioni contro la Russia come rappresaglia per la guerra in Ucraina, ma rimangono dubbi su come avrà un impatto sul settore dei trasporti marittimi.

Gertrud von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha rilasciato una breve dichiarazione salutando l’accordo come un segno della risoluzione dell’UE per rafforzare l’effetto delle sanzioni. Ha affermato che l’accordo ridurrà le entrate della Russia stabilizzando i mercati energetici globali. Ha affermato che un elemento critico è garantire che i paesi emergenti e in via di sviluppo continuino ad avere accesso al petrolio a prezzi limitati; tale decisione, entrerà in vigore al momento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Il nuovo divieto sul petrolio russo è stato progettato per raggiungere due obiettivi che saranno probabilmente difficili da coordinare e conciliare: garantire il flusso continuo di petrolio russo nel mercato globale in modo da non peggiorare la precaria situazione economica globale, mantenendo al contempo la pressione sulla Russia limitando il prezzo per la fornitura e la consegna dell’olio combustibile.

Da subito sono state evidenziate alcune criticità da parte degli analisti del settore, oltre a quelle del presidente ucraino Zelenskiy che si è dichiarato ‘insoddisfatto’ e si agevola la Russia a esportare verso altri paesi.

Molte domande ancora sono senza risposta, come ad esempio: – i leader politici e il Governo della Russia accetteranno il prezzo massimo o lavoreranno attivamente per aggirarlo? –

I quattro paesi che possono accettare legalmente il greggio russo lo faranno? O eviteranno di far mitigare il danno reputazionale? – Chi farà rispettare il prezzo stabilito dalle Autorità di regolamentazione? – l’Europa si piegherà se sarà un inverno impegnativo e particolarmente freddo?

Molti commentatori e analisti stanno speculando sul potenziale impatto che il tetto massimo del prezzo del petrolio russo (via mare) avrà su tutto l’ecosistema marittimo. Con la scadenza del 5 dicembre 2022, la verità è che molti operatori della catena e delle rotte del petrolio non conoscono tale accordo, e si troveranno di fronte troppe variabili e domande senza risposta.

La Russia e le navi russe coopereranno con il prezzo massimo o cercheranno attivamente di sovvertirlo? E se una società in India riceve petrolio greggio dalla Russia e un’altra società statunitense è interessata ad acquistare quel petrolio, la società americana deve chiedere a quell’indiana se il prezzo del petrolio era sotto price-cap? A livello internazionale chi controllerà?

Altri analisti affermano che il limite a 60 $ è in gran parte una mossa politica con scarso impatto nel mondo reale. Von der Leyen nei suoi commenti rileva tuttavia che il tetto è adattabile agli sviluppi del mercato. La Russia ha precedentemente affermato che potrebbe non vendere il petrolio ai paesi che osservano il limite.

Il Ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha affermato nei suoi commenti che il livello del prezzo massimo è irrilevante. Rimane senza risposta come sarà applicato il limite e quale ruolo assumeranno le Compagnie di navigazione nel programma. Il tutto è da definire con tutti in stretta attesa della pubblicazione delle procedure ufficiali. Gli analisti, tuttavia, ritengono che l’industria dei trasporti marittimi si stia organizzando per prepararsi alle sanzioni e al tetto massimo.

Le sanzioni economiche erano già state imposte giorni prima dell’invasione e da allora sono aumentate. Il 5 dicembre 2022, domani, entrerà in vigore una nuova serie di regolamenti estesi dall’Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI), dall’Office of Foreign Assets Control (OFAC) e dall’Unione Europea (UE). Questi organismi hanno stabilito un embargo e un limite massimo di prezzo su tutto il commercio di petrolio russo per via marittima. Il price cap include un meccanismo che consentirebbe valutazioni periodiche ed eventuali revisioni del prezzo ogni due mesi a partire da metà gennaio 2023, nonché una disposizione per impegnare le future revisioni della soglia ad almeno il 5% al di sotto dei tassi medi di mercato. Introduce inoltre un periodo di franchigia di 45 giorni per le navi che sono in mare e che hanno imbarcato il loro carico prima di domani .5 dicembre, dando loro tempo fino al 19 gennaio per scaricare il petrolio, nonché un periodo di transizione di 90 giorni per qualsiasi futura modifica del livello dei prezzi.

Gli Stati Uniti hanno proposto per primi il limite poiché a Washington erano preoccupati che le imminenti sanzioni dell’UE fossero così severe da interrompere l’offerta russa e causare un massiccio aumento dei prezzi globali del petrolio. Il limite fornisce un ‘fuori scala’, consentendo agli acquirenti che vi aderiscono di accedere ai servizi assicurativi e di spedizione che altrimenti le sanzioni dell’UE vieterebbero.

L’unica preoccupazione è che la Russia sta già vendendo il suo greggio con uno sconto mentre il limite adottato è superiore al prezzo del barile ‘Urals’ contrattato la scorsa settimana nel porto baltico di Primorsk.

Abele Carruezzo