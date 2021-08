Palermo-Montecarlo 2021: Pendragon e il Lightbay Sailing Team in regata sotto il guidone dello Yacht Club Italiano

Palermo– Ancora poche ore e la Palermo-Montecarlo celebrerà l’inizio dell’edizione 2021 e il suo ritorno alle cronache, dopo che l’edizione 2020 era stata annullata a causa della pandemia. Un’edizione che ha trovato un’importante risposta internazionale e un numero di iscritti in linea con quelli registrati in occasione delle edizioni di maggior successo.

Un palcoscenico importante, sul quale non potevano mancare Pendragon e il Lightbay Sailing Team, arrivati in Sicilia sulla spinta de Il Vento della Sostenibilità. Una partecipazione, quella del team guidato da Carlo Alberini, che introduce un’importante novità: proprio a partire da questo evento regaterà in rappresentanza dello Yacht Club Italiano.

”Lo Yacht Club Italiano è una delle eccellenze della marineria e della vela a livello internazionale: rappresentarne il guidone nell’ambito dei più importanti eventi del Mediterraneo è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione – ha commentato Carlo Alberini – Grazie a questa collaborazione ci fregeremo di ospitare alcuni rappresentati del club e in occasione della Palermo-Montecarlo regateranno con noi il socio senior Avv. Giuseppe Saverio Sorda e i giovani atleti Lorenzo Donati e Giacomo Ivaldi, per i quali questa esperienza rappresenterà un entusiasmante momento di crescita”.

Anche la Palermo-Montecarlo, così come le altre regate della stagione 2021 del Lightbay Sailing Team, sarà soggetto di una delle puntate di Sailing, il contenitore di Sky Sport dedicato al mare e alla vela.

Nel corso della Palermo-Montecarlo 2021 a bordo di Pendragon navigheranno Carlo Alberini (team principal), Francesco Agostini (comandante), Lorenzo Bodini (tattico), Carlo Alberto Malagoli (navigatore), Marco Battistelli, Lorenzo Donati, Ropberto Pellegrini, Iztok Knafelc, Salvatore Eulisse, Giuseppe Saverio Sorda, Sandro D’Amato e Pietro Colnago. Sono organici al team la segretaria Martina Bucchi, il responsabile marketing Marco Alfeno e il responsabile della comunicazione Mauro Melandri.

Anche nel corso della Palermo-Montecarlo 2021 Pendragon e il Lightbay Sailing Team sostengono i valori de Il Vento della Sostenibilità, il progetto green promosso assieme al partner BPSec.

La stagione del Lightbay Sailing Team, in regata sotto il guidone dello Yacht Club Italiano, è supportata da Ilva Glass, Officine Belletti e Calfin S.p.a.. Supportano il team Armare, BPSec, Barbato Design Studio e 23° Eyewear.

